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Galatasaray'da Morata şoku! Derbide yok

Galatasaray, Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı. Morata'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:37
Galatasaray’da Morata şoku! Derbide yok

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    Galatasaray, Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini duyurdu.

    Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;

    "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

    Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."     ifadeleri kullanıldı.

    "3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK"

    Yıldız oyuncu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Morata'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Morata, maçın son anlarında oyundan çıkmış ve yerini Efe Akman'a bırakmıştı.

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