Jose Mourinho tur için temkinli! "Önümüzde ikinci yarı var"

Portekizli çalıştırıcı henüz turu geçmediklerini ifade ederek; "Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz." diye konuştu.

Jose Mourinho (AA)

"YUSUF'U YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri olan Yusuf Akçiçek hakkında da konuşan Portekizli çalıştırıcı; "Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı." dedi.