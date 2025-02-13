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Jose Mourinho tur için temkinli! "Önümüzde ikinci yarı var"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılarak Brüksel'deki rövanş için büyük bir avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından konuşan Jose Mourinho, turu 90 dakika olarak düşündüklerinde önlerinde bir ikinci yarı olduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 23:34 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 23:34
Jose Mourinho tur için temkinli! Önümüzde ikinci yarı var

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Anderlecht'i 3-0 yendiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

    Portekizli çalıştırıcı henüz turu geçmediklerini ifade ederek; "Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz." diye konuştu.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    "YUSUF'U YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"

    Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri olan Yusuf Akçiçek hakkında da konuşan Portekizli çalıştırıcı; "Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı." dedi.

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