Bayer Leverkusen’den Bayern Münih’e Florian Wirtz göndermesi

Bayern Münih'in Wirtz ile ilgilendiği yönündeki haberleri değerlendiren Rolfes, bu tür söylentilerin kendilerini etkilemediğini belirterek, "Beni ilgilendirmiyor, bizi etkileyen bir konu değil. 10 yaşımda dergi okuduğumda da Bayern'in maçlardan önce böyle haberler yaptığını görmüştüm. Yeni bir taktik değil! Florian zaten uzun zamandır Avrupa'nın dikkat çeken oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.
Florian Wirtz (AA)
"ŞANSIMIZI YÜZDE 10 GÖRÜYORUM"
Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi Uli Hoeness ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Florian Wirtz'i transfer etmek istiyoruz ancak bu üç taraflı bir konu. Leverkusen ile uzun süreli sözleşmesi var. Şansımızı sadece yüzde 10 olarak görüyorum." sözleriyle transferin zorluğuna dikkat çekti.
Florian Wirtz (AA)
PERFORMANSI MUHTEŞEM
21 yaşındaki genç yetenek, Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Bu sezon çıktığı 34 maçta 15 gol ve 12 asistlik performans sergileyerek takımının başarısında önemli rol oynadı.