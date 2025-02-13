Bayer Leverkusen’den Bayern Münih’e Florian Wirtz göndermesi

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Bayern Münih'in Wirtz ile ilgilendiği yönündeki haberleri değerlendiren Rolfes, bu tür söylentilerin kendilerini etkilemediğini belirterek, "Beni ilgilendirmiyor, bizi etkileyen bir konu değil. 10 yaşımda dergi okuduğumda da Bayern'in maçlardan önce böyle haberler yaptığını görmüştüm. Yeni bir taktik değil! Florian zaten uzun zamandır Avrupa'nın dikkat çeken oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.

Florian Wirtz (AA) "ŞANSIMIZI YÜZDE 10 GÖRÜYORUM" Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi Uli Hoeness ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Florian Wirtz'i transfer etmek istiyoruz ancak bu üç taraflı bir konu. Leverkusen ile uzun süreli sözleşmesi var. Şansımızı sadece yüzde 10 olarak görüyorum." sözleriyle transferin zorluğuna dikkat çekti.