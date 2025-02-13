Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

TALISCA'DAN SÜPER BAŞLANGIÇ
Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen ve performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Anderson Talisca, ikinci Türkiye kariyerine de muhteşem bir başlangıç yaptı.
Sambacı yıldız çıktığı 3 maçta 2 kez ağları sarstı.
ÖNCE KUPADA SONRA LİGDE ATTI
Talisca ilk golünü Erzurumspor FK ile oynanan karşılaşmada attı. Brezilyalı futbolcu, takımının 5-0'lık galibiyetinde rol oynamayı başardı.
Ligde ise Alanyaspor deplasmanında farkı ikiye çıkararak 3 puanı getiren isimlerden biri oldu.
MIMOVIC KİRALANDI
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindek kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılmaması üzerine listeye yazılamamıştı. Ayrıca diğer transferlerin listeye eklenmesi nedeniyle de Avrupa Ligi kadrosunda da yer alamadı. Sırp futbolcu Zenit'e kiralandı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular kadar alamadığı isimler de olan Fenerbahçe'de tüm hesaplar sezon sonu için yapılıyor.
Özellikle genç isimler üzerinde duruluyor.
TARİHE GEÇEN GOLÜ ATTI
Sarı lacivertli ekibin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanki, bir süredir sessiz kaldığı gol yollarında tarihe geçen bir vuruş yaptı.
25 yaşındaki 10 numara, zorlu randevuda takımını öne geçirirken kulüp tarihinde ise 4000. golü kaydetti.