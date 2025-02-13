Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

MOURINHO İLE YOLA DEVAM Sezon başında Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek dünyada büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla 2. sezonunda da şampiyonluk için mücadele vermek istiyor. Sezon sonundaki tablo ne olursa olsun deneyimli teknik direktörle 2. sezona başlanacak.

ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR Jose Mourinho ve öğrencileri lig ve Avrupa'nın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden önemli maçlara çıkacak. Anderlecht eşleşmesinin ardından Galatasaray derbisinde boy gösterecek olan Fenerbahçe, ayrıca kısa süre içerisinde Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'u evinde ağırlayacak. Kupada ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

RESMEN AÇIKLANDI Kulüpten 20 yaşındaki futbolcu için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AHMETCAN KAPLAN ISRARI 2022'de Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon euro bonservisle transfer olan Ahmetcan Kaplan da sarı lacivertli ekibin listesinde bulunuyor. Genç stoper için Amsterdam temsilcisiyle yapılan görüşmelerden sonuç alınması ve imzaların atılması hedefleniyor.