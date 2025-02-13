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Fenerbahçe'den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

Ara transfer döneminde 4 önemli takviye yaparak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, gelecek sezon da zirveye oynamak ve şampiyonluğu elde etmek adına birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Geleceğin kadrosunu oluşturmak için hareket eden Kanarya'nın listesinde milli bir yıldız da bulunuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:35 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:39
Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    13 Ocak'ta başlayan kış transfer döneminde Fenerbahçe birbirinden önemli isimlere imza attırarak taraftarlarını memnun etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine gerçekleştirilen hamlelerin ardından gözler sezon sonuna çevrildi. Hedef, ligi zirvede tamamlayabilmek.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    ALANYA'DA SORUN YAŞAMADI

    Galatasaray'ın 6 puan gerisinde girdiği Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Kanarya'nın gollerini Sebastin Szymanski ve Anderson Talisca kaydetti.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    3000. GOL ALEX'TEN

    Fenerbahçe'nin 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche ve 3000. golünü Alex de Souza atmıştı.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    TALISCA'DAN SÜPER BAŞLANGIÇ

    Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen ve performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Anderson Talisca, ikinci Türkiye kariyerine de muhteşem bir başlangıç yaptı.

    Sambacı yıldız çıktığı 3 maçta 2 kez ağları sarstı.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    ÖNCE KUPADA SONRA LİGDE ATTI

    Talisca ilk golünü Erzurumspor FK ile oynanan karşılaşmada attı. Brezilyalı futbolcu, takımının 5-0'lık galibiyetinde rol oynamayı başardı.

    Ligde ise Alanyaspor deplasmanında farkı ikiye çıkararak 3 puanı getiren isimlerden biri oldu.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    MIMOVIC KİRALANDI

    Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindek kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılmaması üzerine listeye yazılamamıştı. Ayrıca diğer transferlerin listeye eklenmesi nedeniyle de Avrupa Ligi kadrosunda da yer alamadı. Sırp futbolcu Zenit'e kiralandı.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular kadar alamadığı isimler de olan Fenerbahçe'de tüm hesaplar sezon sonu için yapılıyor.

    Özellikle genç isimler üzerinde duruluyor.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    TARİHE GEÇEN GOLÜ ATTI

    Sarı lacivertli ekibin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanki, bir süredir sessiz kaldığı gol yollarında tarihe geçen bir vuruş yaptı.

    25 yaşındaki 10 numara, zorlu randevuda takımını öne geçirirken kulüp tarihinde ise 4000. golü kaydetti.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    MOURINHO İLE YOLA DEVAM

    Sezon başında Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek dünyada büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla 2. sezonunda da şampiyonluk için mücadele vermek istiyor.

    Sezon sonundaki tablo ne olursa olsun deneyimli teknik direktörle 2. sezona başlanacak.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

    Jose Mourinho ve öğrencileri lig ve Avrupa'nın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden önemli maçlara çıkacak. Anderlecht eşleşmesinin ardından Galatasaray derbisinde boy gösterecek olan Fenerbahçe, ayrıca kısa süre içerisinde Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'u evinde ağırlayacak.

    Kupada ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    RESMEN AÇIKLANDI

    Kulüpten 20 yaşındaki futbolcu için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    AHMETCAN KAPLAN ISRARI

    2022'de Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon euro bonservisle transfer olan Ahmetcan Kaplan da sarı lacivertli ekibin listesinde bulunuyor. Genç stoper için Amsterdam temsilcisiyle yapılan görüşmelerden sonuç alınması ve imzaların atılması hedefleniyor.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    TRABZONSPOR'UN HAKKI VAR

    Eğer Fenerbahçe transferi 9.5 milyon euro üzerinde bir bonservise tamamlarsa Trabzonspor bu anlaşmadaki bedelin yüzde 15'ini kasasına koyacak.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    19 Ağustos 2022 tarihinde yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti; "Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ajax, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 9.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9.500.000.-EUR'u aşan kısmın %15'i Ajax tarafından Kulübümüze ödenecektir."

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

    2 GOLÜ VAR

    Bu sezon hem Ajax hem de Jong Ajax formalarını terleten Ahmetcan Kaplan, 9 karşılaşmaya çıktı ve 593 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak

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