Zenit'ten Ognjen Mimovic için transfer açıklaması! "Görüşeceğiz"

Sarı lacivertli ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak yabancı kontenjanında yer açamaması üzerine Zenit 'e kiralık gönderdiği Ognjen Mimovic , yeni kulübü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ognjen Mimovic (Fenerbahçe)

"NEREYE GİDECEĞİM BELLİ DEĞİLDİ"

"Nasıl hissediyorsun, Zenit'in ilgisini öğrendiğinde ne düşündün ve hemen karar verdin mi?"

"Burada olduğum için çok mutluyum. Zenit'in ilgisini öğrendiğimde İstanbul'daydım ve Maribor'a mı gideceğim yoksa Türkiye'de mi kalacağım belli değildi. Sonra Zenit'ten bir teklif geldi ve buraya gelmek istediğimi anladım."

"STRAHINJA İLE KONUŞTUM"

"Daha önce Kızılyıldız'da oynayan ve şu anda Zenit'te forma giyen Strahinja Erakovic ile transferden önce konuştunuz mu?"

"Evet, birbirimizi aradık. Bana gelmemi ve burada her şeyin harika olduğunu söyledi. Kulübün, adaptasyonumu kolaylaştıracak insanlara sahip olması çok güzel. Strahinja ve Vanja Drkusic'i Kızılyıldız'da oynadığım dönemden tanıyorum. Onların varlığı benim için çok şey ifade ediyor."