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Zenit'ten Ognjen Mimovic için transfer açıklaması! "Görüşeceğiz"

Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Zenit Başkanı Aleksandr Medvedev ise sezon sonunda Mimovic’in bonservisi için Fenerbahçe ile görüşmeyi planladıklarını ve bu konuda anlaştıklarını belirtti.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 19:08 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 19:14
Zenit’ten Ognjen Mimovic için transfer açıklaması! Görüşeceğiz

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    Sarı lacivertli ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak yabancı kontenjanında yer açamaması üzerine Zenit'e kiralık gönderdiği Ognjen Mimovic, yeni kulübü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Rus temsilcisinin başkanı Aleksandr Medvedev de transfer konusunda önemli ifadeler kullandı.

    Ognjen Mimovic (Fenerbahçe)Ognjen Mimovic (Fenerbahçe)

    "NEREYE GİDECEĞİM BELLİ DEĞİLDİ"

    "Nasıl hissediyorsun, Zenit'in ilgisini öğrendiğinde ne düşündün ve hemen karar verdin mi?"

    "Burada olduğum için çok mutluyum. Zenit'in ilgisini öğrendiğimde İstanbul'daydım ve Maribor'a mı gideceğim yoksa Türkiye'de mi kalacağım belli değildi. Sonra Zenit'ten bir teklif geldi ve buraya gelmek istediğimi anladım."

    "STRAHINJA İLE KONUŞTUM"

    "Daha önce Kızılyıldız'da oynayan ve şu anda Zenit'te forma giyen Strahinja Erakovic ile transferden önce konuştunuz mu?"

    "Evet, birbirimizi aradık. Bana gelmemi ve burada her şeyin harika olduğunu söyledi. Kulübün, adaptasyonumu kolaylaştıracak insanlara sahip olması çok güzel. Strahinja ve Vanja Drkusic'i Kızılyıldız'da oynadığım dönemden tanıyorum. Onların varlığı benim için çok şey ifade ediyor."

    Ognjen Mimovic (AA)Ognjen Mimovic (AA)

    "DURUMDAN MEMNUNUM"

    "Takımla birlikte ilk antrenmanına çıktın. İzlenimlerin nasıl?"

    "Kısa bir aradan sonra (10 gün) oldukça yoğun bir antrenman oldu ve gidişattan çok memnunum."

    "DAHA FAZLA İNSAN TRİBÜNDE OLMALI"

    "Taraftarımız için birkaç söz söylemek istiyorum. İlk resmi maçımız CSKA'ya karşı olacak ve tüm taraftarlarımızı stadyuma davet ediyorum! Desteğiniz bizim için çok önemli ve mümkün olduğunca çok insanın tribünde olmasını istiyorum."

    Ognjen Mimovic (AA)Ognjen Mimovic (AA)

    "İKİ BEKİMİZİ KAYBETTİK"

    Zenit Başkanı Aleksandr Medvedev ise transfer sürecine dair, "Sakatlıklar nedeniyle iki sağ bekimizi kaybettik. Bu pozisyonda oynayabilen orijinal oyuncumuz kalmadı. Gustavo Mantuna, bu boşluğu kapattı ve kapatıyor ancak onun rolü sağ bek değil. Bu yüzden bu pozisyon için bir oyuncu arıyorduk. Çeşitli seçenekler vardı ve sonuç olarak Fenerbahçe'den Mimovic'i kiralık olarak aldık." dedi.

    Ognjen Mimovic (AA)Ognjen Mimovic (AA)

    "KİRALAMA ÇÖZÜMÜ BULDUK"

    Açıklamalarına devam eden Medvedev, "Fenerbahçe, Mimovic'i kadrosuna kattı ancak Türkiye liginde yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle limiti doldu ve başka bir yabancı oyuncu transfer edemiyor. Sonuç olarak Fenerbahçe ile Mimovic'in kiralanması çözümünü bulduk." diye konuştu.

    Ognjen Mimovic (AA)Ognjen Mimovic (AA)

    "SEZON SONUNDA GÖRÜŞECEĞİZ"

    "Kiralık anlaşmanın sonunda Zenit'in Mimovic için satın alma opsiyonu var mı?" sorusuna cevap veren Medvedev, "Bu konuyu sezon bittikten sonra konuşmayı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin farklı ülkelerden çok önemli yabancı oyuncuları var. Türkiye ve Rusya'da ligler tamamlandıktan sonra bu konuyu konuşacağımıza dair anlaştık." diye konuştu.

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