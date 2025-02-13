Galatasaray 'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılı ekip yeni kaleci arayışlarına hız verdi. Listenin başında Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer yer alıyor. 24 yaşındaki kalecinin, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği ve Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Berke Özer (AA)

BERKE ÖZER GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Eyüpspor'un kalesini koruyan Berke Özer, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Genç kaleci, sarı-kırmızılı formayı giymek için kulüp yönetiminden kolaylık talep etti. Daha önce Galatasaray ile ilgili yaptığı olumsuz paylaşımlar nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Berke, her takımın formasını giyebileceğini belirtti.