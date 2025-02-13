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Galatasaray'da Muslera'nın yerine 2 aday! Sürpriz isim listeye girdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Kontratı sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın yerine şu an 2 aday bulunuyor. Flaş bir isim de gündeme geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 21:06 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 21:17

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    Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılı ekip yeni kaleci arayışlarına hız verdi. Listenin başında Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer yer alıyor. 24 yaşındaki kalecinin, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği ve Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

    Berke Özer (AA)Berke Özer (AA)

    BERKE ÖZER GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI
    Eyüpspor'un kalesini koruyan Berke Özer, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Genç kaleci, sarı-kırmızılı formayı giymek için kulüp yönetiminden kolaylık talep etti. Daha önce Galatasaray ile ilgili yaptığı olumsuz paylaşımlar nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Berke, her takımın formasını giyebileceğini belirtti.

    Berke Özer (AA)Berke Özer (AA)

    GALATASARAY'IN YENİ KALECİSİ BERKE OLABİLİR
    Eyüpspor formasıyla ligin en az gol yiyen takımlarından birinde yer alan Berke Özer, Galatasaray'ın bir numaralı kaleci adayı olarak öne çıkıyor. Mor sarılı ekiple sahip olunan ikili ilişkilerden dolayı Berke'nin imza atmasına kesin gözle bakılıyor.

    Yerli oyuncu hamleleri de yapan Cimbom'un kalesine yıldız file bekçisi geçebilir.

    Konstantinos Tzolakis (REUTERS)Konstantinos Tzolakis (REUTERS)

    TZOLAKIS DE LİSTEDE
    Sarı-kırmızılılar, yalnızca Berke Özer ile sınırlı kalmayarak alternatif isimleri de değerlendiriyor. Yunan basınına göre Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis de Galatasaray'ın radarında. 22 yaşındaki Yunan file bekçisi, bu sezon kalesine gelen 27 şuttan 24'ünü kurtararak dikkat çekti.

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