Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılı ekip yeni kaleci arayışlarına hız verdi. Listenin başında Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer yer alıyor. 24 yaşındaki kalecinin, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği ve Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Berke Özer (AA)
BERKE ÖZER GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Eyüpspor'un kalesini koruyan Berke Özer, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Genç kaleci, sarı-kırmızılı formayı giymek için kulüp yönetiminden kolaylık talep etti. Daha önce Galatasaray ile ilgili yaptığı olumsuz paylaşımlar nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Berke, her takımın formasını giyebileceğini belirtti.
Berke Özer (AA)
GALATASARAY'IN YENİ KALECİSİ BERKE OLABİLİR
Eyüpspor formasıyla ligin en az gol yiyen takımlarından birinde yer alan Berke Özer, Galatasaray'ın bir numaralı kaleci adayı olarak öne çıkıyor. Mor sarılı ekiple sahip olunan ikili ilişkilerden dolayı Berke'nin imza atmasına kesin gözle bakılıyor.
Yerli oyuncu hamleleri de yapan Cimbom'un kalesine yıldız file bekçisi geçebilir.