Lucas Torreira Instagam’da paylaştı! Okan Buruk’a destek verdi

Instagram hesabından Buruk ile birlikte bir fotoğraf paylaşan Torreira, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman senin yanındayız. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Büyüksün!"
Instagram hesabından Buruk ile birlikte bir fotoğraf paylaşan Torreira, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman senin yanındayız. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Büyüksün!"
OKAN BURUK'A YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTMIŞTI
Galatasaray'ın AZ Alkmaar karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyet, camiada büyük yankı uyandırdı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'a yönelik eleştiriler de arttı.
Torreira'nın yaptığı bu paylaşım, teknik direktörüne duyduğu güveni ve desteğini net bir şekilde gösterdi.