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Lucas Torreira Instagam'da paylaştı! Okan Buruk'a destek verdi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Uruguaylı orta saha, deneyimli çalıştırıcıya destek verdi.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:06 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:06
Lucas Torreira Instagam’da paylaştı! Okan Buruk’a destek verdi

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    Instagram hesabından Buruk ile birlikte bir fotoğraf paylaşan Torreira, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman senin yanındayız. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Büyüksün!"

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    OKAN BURUK'A YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTMIŞTI

    Galatasaray'ın AZ Alkmaar karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyet, camiada büyük yankı uyandırdı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'a yönelik eleştiriler de arttı.

    Torreira'nın yaptığı bu paylaşım, teknik direktörüne duyduğu güveni ve desteğini net bir şekilde gösterdi.

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