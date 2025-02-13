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Okan Buruk'tan yıldız futbolcu için açıklama! "Belki bir gün Galatasaray'da oynar"

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Teknik direktör Okan Buruk, bir dönem ilgilendikleri yıldız fubtolcu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:44 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:45
Okan Buruk’tan yıldız futbolcu için açıklama! Belki bir gün Galatasaray’da oynar

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    13 Ocak'ta başlayan ve 11 Şubat'ta sona eren ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, bazı isimlerde ise istediği sonuca ulaşamamıştı. Cimbom'un gündemine gelen ancak imza atmayan futbolculardan biri hakkında çok önemli bir açıklama gündeme oturdu.

    Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

    Galatasaray, eksiklerini giderebilmek adına Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski'ye parçalı formayı giydirdi. Yönetim, listesindeki bazı isimler konusunda ise istediği aşamaya gelmeyi başaramadı.

    Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

    Teknik direktör Okan Buruk, Glasgow Rangers'ın yıldızı Ianis Hagi hakkında İskoç basınına açıklama yaptı. Başarılı antrenör, sarı kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

    Ianis Hagi (AP)Ianis Hagi (AP)

    "BELKİ BİR GÜN GALATASARAY'DA OYNAR"

    Buruk; "Daha önceki bir transfer döneminde onunla ilgilenmiştik. Çok iyi bir oyuncu. Ne yazık ki geçmişte sakatlık yaşadı. Ama şimdi durumu iyi. Onu Galatasaray'dayken çocukken hatırlıyorum. Her yerdeydi. Antrenmanları oturup izliyordu. Son iki yıldır Ianis'i sürekli takip ediyorum. Şu anda formda. İyi bir futbolcu, potansiyeli var. Kim bilir? Belki bir gün Galatasaray'da oynar" dedi.

    Ianis Hagi (AP)Ianis Hagi (AP)

    KONTRATI GELECEK SEZON BİTİYOR

    Rangers forması giyen Ianis Hagi, 2024 sezonunda 19 maça çıkarak takımına önemli katkılar sağladı. Rumen orta saha oyuncusu, bu süreçte 4 gol ve 5 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki futbolcunun İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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