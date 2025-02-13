Ianis Hagi (AP)
"BELKİ BİR GÜN GALATASARAY'DA OYNAR"
Buruk; "Daha önceki bir transfer döneminde onunla ilgilenmiştik. Çok iyi bir oyuncu. Ne yazık ki geçmişte sakatlık yaşadı. Ama şimdi durumu iyi. Onu Galatasaray'dayken çocukken hatırlıyorum. Her yerdeydi. Antrenmanları oturup izliyordu. Son iki yıldır Ianis'i sürekli takip ediyorum. Şu anda formda. İyi bir futbolcu, potansiyeli var. Kim bilir? Belki bir gün Galatasaray'da oynar" dedi.
Ianis Hagi (AP)
KONTRATI GELECEK SEZON BİTİYOR
Rangers forması giyen Ianis Hagi, 2024 sezonunda 19 maça çıkarak takımına önemli katkılar sağladı. Rumen orta saha oyuncusu, bu süreçte 4 gol ve 5 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki futbolcunun İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.