A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 aday kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu maçlarında mücadele edecek. Milliler, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 23 Şubat Pazar günü ise saat TSİ 22.30'da İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak.