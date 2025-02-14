A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 aday kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu maçlarında mücadele edecek. Milliler, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 23 Şubat Pazar günü ise saat TSİ 22.30'da İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak.
A Milli Basketbol Milli Takımı (AA)
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Aday Kadrosu
Anadolu Efes: Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi
Beşiktaş: Yiğit Arslan
Bursaspor: Sarper David Mutaf
Galatasaray: Sadık Emir Kabaca
Karşıyaka: Muhsin Yaşar
Tofaş: Yiğitcan Saybir
Türk Telekom: Emre Melih Tunca
Dinamo Sassari (İtalya): Erten Gazi
FC Bayern Münih (Almanya): Onuralp Bitim
Panathinaikos (Yunanistan): Cedi Osman
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