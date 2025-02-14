SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 aday kadrosu açıklandı

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 21:34 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 21:39
A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 aday kadrosu açıklandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    A Erkek Milli Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu maçlarında mücadele edecek. Milliler, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 23 Şubat Pazar günü ise saat TSİ 22.30'da İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak.

    A Milli Basketbol Milli Takımı (AA)A Milli Basketbol Milli Takımı (AA)

    Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Aday Kadrosu

    Anadolu Efes: Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin
    Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi
    Beşiktaş: Yiğit Arslan
    Bursaspor: Sarper David Mutaf
    Galatasaray: Sadık Emir Kabaca
    Karşıyaka: Muhsin Yaşar
    Tofaş: Yiğitcan Saybir
    Türk Telekom: Emre Melih Tunca
    Dinamo Sassari (İtalya): Erten Gazi
    FC Bayern Münih (Almanya): Onuralp Bitim
    Panathinaikos (Yunanistan): Cedi Osman
    Milli takımın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç programı ve gelişmeleri için bizi takip edin!