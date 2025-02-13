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Belçika basınından flaş yorum! "Anderlecht Fenerbahçe'ye göre hafif kaldı"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk mücadelesine Anderlecht'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve tur için büyük bir avantaj sağladı. Karşılaşmanın ardından takvim.com.tr'ye konuşan HLN.be editörü Romain van der Pluym, Belçika temsilcisinin sarı lacivertlilere göre hafif kaldığını ancak hakem hataları olduğunu dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 23:13 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 23:15
Belçika basınından flaş yorum! Anderlecht Fenerbahçe’ye göre hafif kaldı

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    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefliyor.

    Kanarya, play-off turu ilk maçında karşılaştığı Anderlecht'i adeta sahadan sildi ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak Brüksel'deki rövanş için büyük avantaj sağladı.

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    Karşılaşmanın ardından takvim.com.tr'ye açıklamada bulunan HLN.be editörü Romain van der Pluym mücadeleyi değerlendirdi. van de Pluym şunları söyledi; "Fenerbahçe, Anderlecht'e göre çok tecrübeli bir takım. Rakibe göre hafif kaldılar. Anderlecht'in hatalarından bahsedebiliriz ancak hakem hatalarını da konuşmak gerekiyor. İlk gol korner değildi. Faul sonrası gelen gol var. Ayrıca bir de yanlış penaltı kararı. Her şeye rağmen Fenerbahçe çok üstün oynadı"

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