Belçika basınından flaş yorum! "Anderlecht Fenerbahçe'ye göre hafif kaldı"

Youssef En-Neysri (AA)

Karşılaşmanın ardından takvim.com.tr'ye açıklamada bulunan HLN.be editörü Romain van der Pluym mücadeleyi değerlendirdi. van de Pluym şunları söyledi; "Fenerbahçe, Anderlecht'e göre çok tecrübeli bir takım. Rakibe göre hafif kaldılar. Anderlecht'in hatalarından bahsedebiliriz ancak hakem hatalarını da konuşmak gerekiyor. İlk gol korner değildi. Faul sonrası gelen gol var. Ayrıca bir de yanlış penaltı kararı. Her şeye rağmen Fenerbahçe çok üstün oynadı"