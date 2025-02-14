Burak Yılmaz takımından emin! "Galibiyet için gideceğiz"

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Burak Yılmaz, HT SPOR'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin son dönemde sergilediği başarılı performansa dikkat çekerek, "Fenerbahçe şu anda Türkiye'nin en formda takımı. Son 7-8 maçtır üçlü savunma oynuyorlar. Çok iştahlı ve arzulular. Taraftarlarını da almış durumdalar. Dünkü galibiyetten ötürü onları tebrik ediyorum." dedi.

Burak Yılmaz (AA) "KADIKÖY'DE KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ" Kadıköy deplasmanını bir 'challenge' olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, "Biz gerekli çalışmaları, planımızı yaptık. Fenerbahçe maçına kazanmak için gideceğiz. Bütün planımız kazanmak üzerine. Dünyanın sayılı teknik direktörlerinden birisine karşı, Türkiye'nin en formda takımına karşı mücadele edeceğiz. Bu bizim için bir test, maçtan sonra da öz güven aşılar umarım. Orada gidip puan, puanlar almak zor. Oyuncularımızla bunu bir 'challenge' olarak görüyoruz. Gereğini yapacağımız düşünüyorum." şeklinde konuştu.