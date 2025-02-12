Troy Parrott'tan Galatasaray açıklaması! "Çok büyük potansiyelleri var"

Hollanda'ya Excelsior formasıyla merhaba diyen ve ardından da AZ Alkmaar'a transfer olan Troy Parrott, Galatasaray karşısında takımının en önemli gol silahı olarak görev yapacak.

Yıldız oyuncu, VI'ye verdiği röportajda hem mevcut durumunu değerlendirdi hem de karşılaşmaya değindi.