Troy Parrott'tan Galatasaray açıklaması! "Çok büyük potansiyelleri var"

Hollanda'ya Excelsior formasıyla merhaba diyen ve ardından da AZ Alkmaar'a transfer olan Troy Parrott, Galatasaray karşısında takımının en önemli gol silahı olarak görev yapacak.
Yıldız oyuncu, VI'ye verdiği röportajda hem mevcut durumunu değerlendirdi hem de karşılaşmaya değindi.
Troy Parrott (EPA)
Alkmaar'a gelişi sonrasında adapte olma konusunda zorluk yaşadığını ifade eden Parrott; "İlk başta alışmak biraz zaman aldı" dedi.
Formunu korumasıyla ilgili olarak ise; "Zihinsel olarak yoğun bir program fiziksele göre daha kolay. Çünkü maç oynamaktan daha çok sevdiğim hiçbir şey yok. Ancak maçlar arasında vücudunuzun toparlanması için çok az zaman vardır. Bir forvet olarak defans oyuncularıyla birçok kez mücadele edersiniz. Maçtan sonra vücudunuzun her yerinde ağrılar ve sızılar hissedersiniz. Önemli değil, bunun bir parçasıdır. Kendinize iyi bakarsanız sorun olmaz. Antrenmanlarda iyi olduğumu söyleyemem ama maçlar için yaşıyorum. Bu olabilecek en iyi şey. Hayatım goller üzerine dönüyor. Takım arkadaşlarımla etkileşimimi geliştirmek ve bunu sürdürmem en önemli unsur olacak." ifadelerini kullandı.
Troy Parrott (EPA)
Galatasaray hakkında da konuşan golcü futbolcu; "Alvaro Morata transferi, bu kulübün ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Zaten çok sayıda üst düzey oyuncuları var. Ama AZ de çok iyi oyunculara sahip. Zorlu bir mücadele olacak ve bu sadece iyi bir şey. Gerçekten sabırsızlanıyorum." sözlerini sarf etti.