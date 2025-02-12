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Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın yıldızı Milan Skriniar ve Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 18:11 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 18:29
Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

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    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe, ara transfer dönemini çok verimli geçirerek dünya yıldızlarına çubuklu formayı giydirmeyi başardı.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    YILDIZ YAĞDI

    Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek şampiyonluk iddiasını dünyaya kanıtlayan Fenerbahçe, birbirinden önemli futbolcuları da renklerine bağladı. Hem yaz hem de ara transfer dönemlerinde dünyaca ünlü yıldızlar imza attı.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    4 OYUNCU GELDİ

    11 Şubat'ta sona eren kış transfer döneminde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Kanarya'nın tercihleri Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic olmuştu.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    MIMOVIC YAZILAMADI

    Sarı lacivertli ekibin kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Ognjen Mimovic, yabancı kontenjanına takıldı. Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinde evraklarının yetişmemesi üzerine Sırp ftbolcu listeye yazılamadı. Zenit'e de kiralanması gündeme geldi.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    ALANYASPOR ENGELİNİ AŞTI

    Süper Lig'in 23. haftasında ALanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

    Sarı lacivertliler, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    SZYMANSKI'DEN 4000. GOL

    Akdeniz'de aldığı galibiyetle birlikte Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'nin ilk sayısını kaydeden Sebastian Szymanski, tarihe geçti. Polonyalı yıldız, kulübün 4000. goünü atmış oldu.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    TALISCA LİGDE DE PERDEYİ AÇTI

    Fenerbahçe'nin Al-Nassr ile kontratını feshettikten sonra kadrosuna kattığı Anderson Talisca, ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK karşısında atmıştı. Brezilyalı yıldız, Antalya'da da ağları sarsmayı başardı.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    DIEGO CARLOS SAKATLANDI

    İmza atmadan önce sakatlığı nedeniyle birçok kez sahalardan uzak kalması konuşulan Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla da aynı sorunu yaşadı.

    Sambacı yıldız, Erzurumspor FK maçında sakatlanarak yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    "TEK HEDEFİM KAZANMAK"

    Sakatlığı sonrasında paylaşımda bulunan Carlos, "Çok yakında sahaya dönüyorum, her şeyimi vermeye ve takımıma destek olmaya hazırım! Hırsım büyük, isteğim sınırsız ve tek bir hedefim var: kazanmak! Bana gönderdiğiniz her bir destek mesajı için sonsuz teşekkürler, siz harikasınız! Yakında görüşürüz." dedi.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    SKRINIAR ADININ HAKKINI VERİYOR

    Galatasaray'ın elinden kapılarak önemli bir transfer çalımı atılan Milan Skriniar, savunmanın bel kemiği olmayı başardı. Slovak yıldız, geldiği günden bu yana PSG gibi bir dünya devinden geldiğini ve adının hakkını sonuna kadar vermeyi başardı. Defanstaki müdahaleleri ve duran toplardaki etkinliği ile adeta bir gol silahı haline geldi.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

    İtalyan basını, sezon sonunda Milan Skriniar'ın yeniden Serie A'ya döneceğini iddia etti. tvplay.it kaynaklı habere göre, daha önce Inter ve Sampdoria formaları giyen Slovak stoper, Juventus'un transfer hedefleri arasında yer alıyor.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    OSIMHEN DE LİSTEDE

    Aynı haberde, Torino ekibinin Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Victor Osimhen'i de kadrosuna katmak istediği belirtildi. Juventus'un, iki yıldız ismi transfer ederek savunma ve hücum hattını güçlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

    Sarı lacivertli forma ile geldiği günden bu yana 3 karşılaşmaya çıkan Skriniar, 1 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

    Haberde iki futbolcunun da Türkiye'de forma giydiğini ve İtalya'ya dönmeleri için Juventus'un ısrarcı olduğu yazıldı.

    Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

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