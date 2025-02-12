Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

"TEK HEDEFİM KAZANMAK" Sakatlığı sonrasında paylaşımda bulunan Carlos, "Çok yakında sahaya dönüyorum, her şeyimi vermeye ve takımıma destek olmaya hazırım! Hırsım büyük, isteğim sınırsız ve tek bir hedefim var: kazanmak! Bana gönderdiğiniz her bir destek mesajı için sonsuz teşekkürler, siz harikasınız! Yakında görüşürüz." dedi.

SKRINIAR ADININ HAKKINI VERİYOR Galatasaray'ın elinden kapılarak önemli bir transfer çalımı atılan Milan Skriniar, savunmanın bel kemiği olmayı başardı. Slovak yıldız, geldiği günden bu yana PSG gibi bir dünya devinden geldiğini ve adının hakkını sonuna kadar vermeyi başardı. Defanstaki müdahaleleri ve duran toplardaki etkinliği ile adeta bir gol silahı haline geldi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU İtalyan basını, sezon sonunda Milan Skriniar'ın yeniden Serie A'ya döneceğini iddia etti. tvplay.it kaynaklı habere göre, daha önce Inter ve Sampdoria formaları giyen Slovak stoper, Juventus'un transfer hedefleri arasında yer alıyor.

OSIMHEN DE LİSTEDE Aynı haberde, Torino ekibinin Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Victor Osimhen'i de kadrosuna katmak istediği belirtildi. Juventus'un, iki yıldız ismi transfer ederek savunma ve hücum hattını güçlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.