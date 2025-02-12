Milan Skriniar yolcu! Victor Osimhen ile takım arkadaşı olacak

Fenerbahçe, ara transfer dönemini çok verimli geçirerek dünya yıldızlarına çubuklu formayı giydirmeyi başardı.
Fenerbahçe, ara transfer dönemini çok verimli geçirerek dünya yıldızlarına çubuklu formayı giydirmeyi başardı.
YILDIZ YAĞDI
Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek şampiyonluk iddiasını dünyaya kanıtlayan Fenerbahçe, birbirinden önemli futbolcuları da renklerine bağladı. Hem yaz hem de ara transfer dönemlerinde dünyaca ünlü yıldızlar imza attı.
4 OYUNCU GELDİ
11 Şubat'ta sona eren kış transfer döneminde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Kanarya'nın tercihleri Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic olmuştu.
MIMOVIC YAZILAMADI
Sarı lacivertli ekibin kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Ognjen Mimovic, yabancı kontenjanına takıldı. Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinde evraklarının yetişmemesi üzerine Sırp ftbolcu listeye yazılamadı. Zenit'e de kiralanması gündeme geldi.
ALANYASPOR ENGELİNİ AŞTI
Süper Lig'in 23. haftasında ALanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Sarı lacivertliler, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
SZYMANSKI'DEN 4000. GOL
Akdeniz'de aldığı galibiyetle birlikte Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'nin ilk sayısını kaydeden Sebastian Szymanski, tarihe geçti. Polonyalı yıldız, kulübün 4000. goünü atmış oldu.
TALISCA LİGDE DE PERDEYİ AÇTI
Fenerbahçe'nin Al-Nassr ile kontratını feshettikten sonra kadrosuna kattığı Anderson Talisca, ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK karşısında atmıştı. Brezilyalı yıldız, Antalya'da da ağları sarsmayı başardı.
DIEGO CARLOS SAKATLANDI
İmza atmadan önce sakatlığı nedeniyle birçok kez sahalardan uzak kalması konuşulan Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla da aynı sorunu yaşadı.
Sambacı yıldız, Erzurumspor FK maçında sakatlanarak yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.
"TEK HEDEFİM KAZANMAK"
Sakatlığı sonrasında paylaşımda bulunan Carlos, "Çok yakında sahaya dönüyorum, her şeyimi vermeye ve takımıma destek olmaya hazırım! Hırsım büyük, isteğim sınırsız ve tek bir hedefim var: kazanmak! Bana gönderdiğiniz her bir destek mesajı için sonsuz teşekkürler, siz harikasınız! Yakında görüşürüz." dedi.
SKRINIAR ADININ HAKKINI VERİYOR
Galatasaray'ın elinden kapılarak önemli bir transfer çalımı atılan Milan Skriniar, savunmanın bel kemiği olmayı başardı. Slovak yıldız, geldiği günden bu yana PSG gibi bir dünya devinden geldiğini ve adının hakkını sonuna kadar vermeyi başardı. Defanstaki müdahaleleri ve duran toplardaki etkinliği ile adeta bir gol silahı haline geldi.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
İtalyan basını, sezon sonunda Milan Skriniar'ın yeniden Serie A'ya döneceğini iddia etti. tvplay.it kaynaklı habere göre, daha önce Inter ve Sampdoria formaları giyen Slovak stoper, Juventus'un transfer hedefleri arasında yer alıyor.
OSIMHEN DE LİSTEDE
Aynı haberde, Torino ekibinin Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Victor Osimhen'i de kadrosuna katmak istediği belirtildi. Juventus'un, iki yıldız ismi transfer ederek savunma ve hücum hattını güçlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.
SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sarı lacivertli forma ile geldiği günden bu yana 3 karşılaşmaya çıkan Skriniar, 1 asist yaparak takımına katkıda bulundu.
Haberde iki futbolcunun da Türkiye'de forma giydiğini ve İtalya'ya dönmeleri için Juventus'un ısrarcı olduğu yazıldı.