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Luka Doncic ilk kez forma giydi!

Los Angeles Lakers'ın yeni süperstarı Luka Doncic, Utah karşısında ilk kez forma giydi. Doncic, Lakers formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 11:32
Luka Doncic ilk kez forma giydi!

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    NBA'de 10 maç yapıldı. Jazz'ı konuk eden Lakers'ta maçın en skoreri LeBron James, 24 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı oldu.

    Üst üste 6, sezonun 32. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta Austin Reaves 22 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 21 sayı, 6 ribauntla oynadı.

    Dallas Mavericks'ten Anthony Davis karşılığında takas edilen yıldız oyuncu Doncic ise Lakers formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.

    Jazz'da ise Lauri Markkanen ve John Collins'in 17'şer sayısı, sezonun 40. mağlubiyetini engelleyemedi.

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