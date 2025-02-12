SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Benfica'dan Trabzonspor'un yıldızına kanca! "Türkler ucuza bırakmaz"

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları elde edemese de öne çıkan oyuncularıyla dikkat çekmeyi başaran Trabzonspor'un yıldız ismine talip çıktı. Ancak Fırtına bu transferde tok satıcı. İşte detaylar...

Dış Haber Dış Haber
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 19:12 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 19:12
Benfica’dan Trabzonspor’un yıldızına kanca! Türkler ucuza bırakmaz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Pedro Malheiro'ya Benfica talip oldu. 2 milyon euro bonservisle Boavista'dan alınan Portekizli futbolcu, eski takımında oynadığı dönemde de Lizbon temsilcisinin takibindeydi.

    Pedro Malheiro (AA)Pedro Malheiro (AA)

    "HAYALİM" DEMİŞTİ

    Kısa süre önce Portekiz basınına röportaj veren genç sağ bek; "Benfica'ya gitmeyi çok istedim, bunu kulübe de açıkça söyledim. Ancak olmadı. Belki de olmaması gerekiyordu. Şimdi Trabzonspor'dayım ve burada kendi yolumu çiziyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Pedro Malheiro (AA)Pedro Malheiro (AA)

    BENFICA YENİDEN DEVREDE

    O Jogo'nun haberine göre Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, bir kez daha Pedro Malheiro için devreye girdi. Ancak haberde Trabzonspor'un ucuz bir bonservisle gönderme niyetinde olmadığı oyuncusu için yüksek bir talepte bulunacağı ifade edildi.