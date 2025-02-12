İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Pedro Malheiro'ya Benfica talip oldu. 2 milyon euro bonservisle Boavista'dan alınan Portekizli futbolcu, eski takımında oynadığı dönemde de Lizbon temsilcisinin takibindeydi.

Pedro Malheiro (AA) "HAYALİM" DEMİŞTİ Kısa süre önce Portekiz basınına röportaj veren genç sağ bek; "Benfica'ya gitmeyi çok istedim, bunu kulübe de açıkça söyledim. Ancak olmadı. Belki de olmaması gerekiyordu. Şimdi Trabzonspor'dayım ve burada kendi yolumu çiziyorum" ifadelerini kullanmıştı.