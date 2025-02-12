Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Pedro Malheiro'ya Benfica talip oldu. 2 milyon euro bonservisle Boavista'dan alınan Portekizli futbolcu, eski takımında oynadığı dönemde de Lizbon temsilcisinin takibindeydi.
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Pedro Malheiro'ya Benfica talip oldu. 2 milyon euro bonservisle Boavista'dan alınan Portekizli futbolcu, eski takımında oynadığı dönemde de Lizbon temsilcisinin takibindeydi.
"HAYALİM" DEMİŞTİ
Kısa süre önce Portekiz basınına röportaj veren genç sağ bek; "Benfica'ya gitmeyi çok istedim, bunu kulübe de açıkça söyledim. Ancak olmadı. Belki de olmaması gerekiyordu. Şimdi Trabzonspor'dayım ve burada kendi yolumu çiziyorum" ifadelerini kullanmıştı.
BENFICA YENİDEN DEVREDE
O Jogo'nun haberine göre Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, bir kez daha Pedro Malheiro için devreye girdi. Ancak haberde Trabzonspor'un ucuz bir bonservisle gönderme niyetinde olmadığı oyuncusu için yüksek bir talepte bulunacağı ifade edildi.