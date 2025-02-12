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Malatyalı genç voleybolcular Milli Takım ile buluştu!

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru Vodafone, Malatya’nın Orduzu Köyü’nde kısıtlı imkanlarla kurulan Malatya 44 Voleybol Akademi’nin genç voleybolcularını A Milli Kadın Voleybol Takımı ile aynı sahada buluşturdu.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 13:41 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 13:41
Malatyalı genç voleybolcular Milli Takım ile buluştu!

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    Malatya'nın Orduzu Köyü'nde kısıtlı imkanlarla kurulan Malatya 44 Voleybol Akademi'nin genç voleybolcuları A Milli Kadın Voleybol Takımı ile aynı sahada buluştu. Proje kapsamında, milli takım oyuncuları ve genç voleybolcuların tüm hareketleri özel bir oyuna aktarılarak yaptıkları her hareket anlık olarak bu oyunda hayat buldu. Böylece, Malatya'da bulunan genç voleybolcular ile İstanbul'da bulunan milli takım oyuncuları karşılıklı maç yaptı. Proje için bir reklam filmi de hazırlandı.

    Vodafone ayrıca, Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle, genç voleybolcuların spor tutkusunu desteklemek ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla Malatya'da kalıcı bir voleybol sahası kurdu.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

    "Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru olarak, ülkemizde voleybolun gelişmesine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Özellikle son dönemde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın kazandığı başarılar sayesinde genç kızlar arasında voleybola karşı ciddi bir sevgi ve ilgi oluştu. Malatya'nın Orduzu Köyü'nde spor hocalarının gayretleri ve kısıtlı imkânlar ile kurulan Malatya 44 Voleybol Akademi bu duruma güzel bir örnek. Bu takımda oynayan genç voleybolcuların en büyük hayali, idolleri olan milli takımımızla aynı sahada buluşmaktı. Biz de bu hayali gerçekleştirmek için harekete geçtik. Vodafone 5.5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı sayesinde, Malatyalı genç voleybolcu kızlarımızı milli takımımızla aynı sahada buluşturduk. Nasıl ki 5.5G destekli Şahin Gözü teknolojisiyle sahadaki tüm hareketler anlık olarak dijital bir ortama aktarılıp seyircilere sunulabiliyorsa, 5.5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı gücünü burada da mümkün kıldık. Hem milli takımın hem de genç voleybolcuların hareketlerini özel bir oyuna aktardık ve Malatya'daki genç voleybolcuların İstanbul'daki milli takım ile maç yapmasını sağladık. Aynı zamanda voleybolcu genç kızlarımız voleybol tutkularını hiç bırakmasın ve geleceğin yetenekleri olsunlar diye TVF işbirliğiyle Malatya'da kalıcı bir voleybol sahası kurduk. Vodafone olarak, özel projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin deneyimini daha da geliştirmeye devam edeceğiz."

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