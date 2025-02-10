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Yıldız futbolcudan Beşiktaş'a ret! Takımı göndemek istese de olmadı

Keny Arroyo ve Elan Ricardo takviyelerini yapan ve Amir Hadziahmetovic'i de geri çağıran Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Son gün öncesinde bi bomba daha patlatmak isteyen siyah beyazlılara kötü habe geldi.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 20:53 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 20:53
Yıldız futbolcudan Beşiktaş’a ret! Takımı göndemek istese de olmadı

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    Barcelona, 22 yaşındaki genç yetenek Ansu Fati ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberlere göre, Katalan ekibi, oyuncunun menajeriyle ayrılık sürecine dair formüller üzerinde çalışıyor.

    Ansu Fati (EPA)Ansu Fati (EPA)

    FATİ AYRILMAK İSTEMİYOR!
    Barcelona, Fati'ye takım bulma konusunda yardımcı olmaya hazır olsa da genç futbolcu, az süre almasına rağmen kulüpte kalmak istiyor. Takımda kendini güvende hisseden Fati, belirsiz bir geleceğe adım atmaktansa Barcelona'da kalmayı tercih ediyor.

    Ansu Fati (EPA)Ansu Fati (EPA)

    BEŞİKTAŞ'TAN KİRALAMA TEKLİFİ!
    Ansu Fati için birçok kulüp devredeyken, Beşiktaş'ın da genç oyuncu için kiralama teklifi yaptığı ifade edildi. Ancak Fati, şu an için siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakmıyor.

    Ansu Fati (EPA)Ansu Fati (EPA)

    Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maça çıkan genç yıldız, toplam 186 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Ansu Fati'nin Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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