Barcelona, 22 yaşındaki genç yetenek Ansu Fati ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberlere göre, Katalan ekibi, oyuncunun menajeriyle ayrılık sürecine dair formüller üzerinde çalışıyor.
Barcelona, 22 yaşındaki genç yetenek Ansu Fati ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberlere göre, Katalan ekibi, oyuncunun menajeriyle ayrılık sürecine dair formüller üzerinde çalışıyor.
FATİ AYRILMAK İSTEMİYOR!
Barcelona, Fati'ye takım bulma konusunda yardımcı olmaya hazır olsa da genç futbolcu, az süre almasına rağmen kulüpte kalmak istiyor. Takımda kendini güvende hisseden Fati, belirsiz bir geleceğe adım atmaktansa Barcelona'da kalmayı tercih ediyor.
Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maça çıkan genç yıldız, toplam 186 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Ansu Fati'nin Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.