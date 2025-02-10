FATİ AYRILMAK İSTEMİYOR! Barcelona , Fati'ye takım bulma konusunda yardımcı olmaya hazır olsa da genç futbolcu, az süre almasına rağmen kulüpte kalmak istiyor. Takımda kendini güvende hisseden Fati, belirsiz bir geleceğe adım atmaktansa Barcelona'da kalmayı tercih ediyor.

Ansu Fati (EPA)

BEŞİKTAŞ'TAN KİRALAMA TEKLİFİ!

Ansu Fati için birçok kulüp devredeyken, Beşiktaş'ın da genç oyuncu için kiralama teklifi yaptığı ifade edildi. Ancak Fati, şu an için siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakmıyor.