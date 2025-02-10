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Yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası şok istifa! Bedirhan Durak görevi bıraktı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, sahadan çekildikleri Galatasaray maçı sonrası istifa ettiğini duyurdu. Durak, "Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim" dedi.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 10:06 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 10:07
Yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası şok istifa! Bedirhan Durak görevi bıraktı

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    Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk ekip 33'üncü dakikada sahadan çekildi, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır da mücadeleyi tatil etti.

    Olaylı maç sonrası istifa haberi geldi.

    İSTİFA ETTİ

    Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevi bıraktığını duyurdu.

    Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

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