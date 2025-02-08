Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor, Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 55. dakikalarda Duckens Nazon ve 23. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Konyaspor'un gollerini ise 45+1'de Danijel Aleksic ve 69. dakikada Blaz Kramer kaydetti.Konyaspor'da Emmanuel Boateng maçın 90+1. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.