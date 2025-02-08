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Tartışmalı maçta kazanan Kayseri! Kayserispor - Konyaspor : 3-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor, Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 18:09 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 18:09
Tartışmalı maçta kazanan Kayseri! Kayserispor - Konyaspor : 3-2 | MAÇ SONUCU

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    Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor, Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

    Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 55. dakikalarda Duckens Nazon ve 23. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Konyaspor'un gollerini ise 45+1'de Danijel Aleksic ve 69. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

    Konyaspor'da Emmanuel Boateng maçın 90+1. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
    Kayserispor sahasında Konyaspor'u 3-2 yendi. (AA)Kayserispor sahasında Konyaspor'u 3-2 yendi. (AA)

    KONYA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

    Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta'nın golüyle durumu 3-3'e getirdi ancak VAR'da yapılan yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
    Kayserispor sahasında Konyaspor'u 3-2 yendi. (AA)Kayserispor sahasında Konyaspor'u 3-2 yendi. (AA)
    YENİ YILDA İLK GALİBİYET

    Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Öte yandan Son galibiyetini 8 Aralık 2024 tarihinde Alanyaspor'u 2-0 yenerek alan Kayseri ekibi, yeni yıldaki ilk galibiyetini aldı. Kayserispor puanını 23'e yükseltmiş oldu.

    Konyaspor'un deplasmanda kazanamama serisi 4 maça yükseldi ve 24 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Konyaspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.