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Alanyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı devam ediyor. Alanyaspor ile Fatih Karagümrük Antalya'da karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi 3 puanla sahadan ayrılmak. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 18:24 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 18:30
Alanyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

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    Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında kozlarını paylaşıyor.

    CANLI YAYIN

    Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Göktan Gürpüz (AA)Göktan Gürpüz (AA)

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    FATİH KARAGÜMRÜK:

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    TRABZONSPOR'A YENİLDİ

    Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor, rakibine 3-0 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Puanı bulunmayan turuncu yeşilli ekip evinde ilk galibiyetini almak amacında.

    Karagümrük ise Rizespor'u 1-0 yendi.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM

    20.45 Göztepe - Gaziantep FK