Alanyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI İZLE

Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında kozlarını paylaşıyor.
CANLI YAYIN
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında kozlarını paylaşıyor.
CANLI YAYIN
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
ALANYASPOR
FATİH KARAGÜMRÜK:
TRABZONSPOR'A YENİLDİ
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor, rakibine 3-0 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Puanı bulunmayan turuncu yeşilli ekip evinde ilk galibiyetini almak amacında.
Karagümrük ise Rizespor'u 1-0 yendi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM
20.45 Göztepe - Gaziantep FK