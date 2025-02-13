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Maarten Martens tur için inançlı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray’ı konuk edecek olan Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ın teknik direktörü Maarten Martens, turu geçeceklerine olan inancını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 00:01 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 00:01
Maarten Martens tur için inançlı

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    Galatasaray'ın üst düzey bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Martens, "Genç ve gelişmekte olan bir takımız. Galatasaray ile üst üste iki maç oynayacağız ve bir tur daha geçmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız ve başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Daha önce normal sezonda da Galatasaray ile karşılaştıklarını hatırlatan teknik adam, "Fenerbahçe ve Roma gibi büyük takımlara karşı oynadık ve kendimize güven kazandık. Sonuç odaklı bir takımız ve yolumuza başarıyla devam ediyoruz. İlk maçta elimizden geleni yapacağız." dedi.

    "GALATASARAY'I ANALİZ ETTİK"
    Kasım ayında oynanan karşılaşmaya hızlı başladıklarını belirten Martens, Galatasaray'ın bunu hesaba katacağını düşündüğünü söyledi. "Bu kez farklı bir maç olabilir. Rakibimizi analiz ettik, son maçlarını izledik. Galatasaray'dan beklenmedik hamleler görebiliriz." diye ekledi.

    Müsabakaya hazır olduklarını belirten Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'a karşı iyi bir başlangıç yaptık ancak daha sonra zorlandık. Yine de en yüksek seviyede mücadele etmeye devam edeceğiz. Kompakt bir oyun sergileyerek hücuma çıkmayı deneyeceğiz. Sonuç odaklı hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

    İSTANBUL'DAKİ MAÇ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM
    Martens, İstanbul'daki rövanş maçı için endişeli olup olmadığı yönündeki bir soruya "Birkaç yıl önce Club Brugge ile İstanbul'da oynadım ve oradaki atmosferi iyi biliyorum. Bu konuda hazırlığımızı yapıyoruz. Oyuncularımızın büyük maç tecrübesi var ve İstanbul'daki maça da hazırız." yanıtını verdi.

    "GALATASARAY'IN TRANSFERLERİNİ KISKANMIYORUM"
    Hollandalı basın mensuplarının "Galatasaray'ın yıldız transferlerini kıskanıyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, kıskanmıyorum. Galatasaray bizden farklı bir kulüp. Bizim de çok yetenekli forvetlerimiz var. Genç ve gelişime açık bir kadromuz var." diyerek cevap verdi.

    AZ ALKMAAR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
    Maarten Martens, AZ Alkmaar'ın sakat ve cezalı oyuncularıyla ilgili bilgi vererek, Kristijan Belic'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceğini, Jayden Addai, Mexx Meerdink, Ruben Van Bommel ve Ibrahim Sadiq'in ise sakatlıkları nedeniyle maçta yer alamayacağını belirtti.

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