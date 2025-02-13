İngiltere Premier Lig'de Livepool, Everton ile Goodison Park'ta kozlarını paylaştı. Arne Slot ve öğrencileri, 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan kaybetti. Böylelikle puan farkını 9'a çıkarma şansını değerlendiremedi.

Karşılaşmada gol perdesini 11. dakikada Beto açtı. 16'da ise Alexis Mac Allister sahneye çıktı ve skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. 73'te Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Merseyside derbisinde takımını öne geçirdi. Ancak ev sahibi takım James Tarkowski ile skoru bir kez daha eşitledi. Karşılaşma 2-2 bitti.

Livepool bu sonuçla puanını 57'ye, Everton ise 27ye yükseltti..