PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Flaş iddia! Galatasaray Trabzonspor maçında cezalı futbolcu oynattı

Kadınlar Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki ekibin zorlu randevusunda sarı kırmızılı ekibin Demehin'i cezalı olmasına rağmen cezasının MHK tarafından silinmesi ve karşılaşmada oynatması üzerine bordo mavililer harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 19:34 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 19:38
Flaş iddia! Galatasaray Trabzonspor maçında cezalı futbolcu oynattı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kadın futbolundaki derbiye MHK damga vurdu. Galatasaray'ın geçen hafta Ünyegücü ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında Demehin'in sarı kart görmüştü.

    Demehin bu kartla birlikte cezalı duruma düştü ve Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecekti. Takım arkdaşlarının ısrarına rağmen hekem kararından dönmedi ve Demehin bordo mavililere karşı sahaya çıktı.

    Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı (Galatasaray Kulübü X hesabı)Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı (Galatasaray Kulübü X hesabı)

    SARI KART DEĞİŞTİRİLDİ

    61 Saat'in haberin göre perşembe günü olaylar değişti. Galatasaray yönetim, MHK ile görüşerek kartın farklı bir isme ait olduğunu söyleyerek kartın silinmesini istedi.

    Bu görüşmeden sonra kart Diallo isimli oyuncuya yazıldı.

    Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı (Galatasaray Kulübü X hesabı)Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı (Galatasaray Kulübü X hesabı)

    TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ

    Cezanın kalkmasıyla birlikte Galatasaraylı futbolcu, pazar günü oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sahada yer aldı. Karşılaşma daha sonra 1-1 sona erse de bu durum, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Trabzonspor Kulübü ise olayla alakalı bir inceleme başlattı.