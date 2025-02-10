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Kadın futbolundaki derbiye MHK damga vurdu. Galatasaray'ın geçen hafta Ünyegücü ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında Demehin'in sarı kart görmüştü. Demehin bu kartla birlikte cezalı duruma düştü ve Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecekti. Takım arkdaşlarının ısrarına rağmen hekem kararından dönmedi ve Demehin bordo mavililere karşı sahaya çıktı.

Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı (Galatasaray Kulübü X hesabı) SARI KART DEĞİŞTİRİLDİ 61 Saat'in haberin göre perşembe günü olaylar değişti. Galatasaray yönetim, MHK ile görüşerek kartın farklı bir isme ait olduğunu söyleyerek kartın silinmesini istedi. Bu görüşmeden sonra kart Diallo isimli oyuncuya yazıldı.