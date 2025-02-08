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Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe'ye

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Dönemin kapanmasına kısa bir süre kala sarı lacivertliler yeniden vites artırdı. Kanarya, stoper bölgesinde oynayan milli yıldızı gözüne kestirdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 12:02 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 12:02
Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibe devam ediyor.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    PUAN FARKI 6'DA KALDI

    Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Göztepe galibiyetleriyle farkı 6'ya indirdi.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    GÖZTEPE VE RİZE MAÇLARI BÜYÜK MORAL OLDU

    Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.

    Rizespor karşısında da 2-0'lık mağlubiyetten maçı çevirmeyi başaran sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkını da korumuş oldu.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

    Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç baş yoldurmuştu.

    Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.

    Faslı yıldız, Midtjylland karşısında attığı golle de gözlerin pasını silerken Çaykur Rizespor maçında da galibiyeti getiren golü atan isim oldu.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    TRANSFERDE ŞOV DEVAM EDECEK

    Rizespor maçının ardından Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı lacivertliler eksik kalan bölgelerini güçlendirmek isterken transferin son günleri de hareketli geçecek.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    İLK BOMBA CARLOS

    Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk bombasını Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı.

    Göztepe maçının son dakikalarında sahne alan Carlos, Çaykur Rizespor maçında ise ilk 11'de başladı ve taraftarlarla tanıştı.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    DEV ÇALIM: SKRINIAR

    Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci bombası ise Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferin bittiği yorumları yapılan Skriniar, bir anda Fenerbahçe'ye imza attı.

    Ayağının tozuyla Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Slovak yıldız, iyi de bir performans sergiledi. Skriniar takıma bir penaltı kazandırırken filelere gönderdiği top ise gol değeri kazanmadı.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    TALISCA RÜYASI GERÇEK OLDU

    Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı.

    Rizespor maçında sonradan oyuna dahil olan Anderson Talisca, istekli futboluyla dikkat çekti ve uzaktan vurduğu bir şutta ise direğe takıldı.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    MIMOVIC SÜRPRİZİ

    Osayi Samuel ile sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak Kızılyıldız'dan Mimovic'i kadrosuna kattı.

    Geçtiğimiz hafta arası Şampiyonlar Ligi maçına çıkan genç sağ bek, Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    CENK ÖZKAÇAR HAMLESİ

    Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, sürpriz bir stoper hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Bunun nedeni de Erzurum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında üç stoperinin birden sakatlık yaşaması.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    Yabancı kotasının dolu olmasından dolayı yapılacak stoper takviyesi yerli olacak ve listede iki isim var: Cenk Özkaçar ile Ahmetcan Kaplan.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    Jose Mourinho tarafından onay verilen iki oyuncunun da artısı sol ayaklı sol stoper olmaları. Yönetim hem Portekizli teknik adamın sol ayaklı sol stoper isteğini yerine getirmek hem de kadrosunu daha da güçlendirme hedefinde.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

    Sezon başında Valencia'dan Real Valladolid'e kiralık olarak gönderilen Cenk Özkaçar, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Valladolid'de şu ana kadar 5 maça çıkan ve 286 dakika süre alan Cenk, oynayamadığı için mutsuz ve Fenerbahçe'ye gelme ihtimali yüksek.

    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

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