Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye

Sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibe devam ediyor.
Sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibe devam ediyor.
PUAN FARKI 6'DA KALDI
Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.
Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Göztepe galibiyetleriyle farkı 6'ya indirdi.
GÖZTEPE VE RİZE MAÇLARI BÜYÜK MORAL OLDU
Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.
Rizespor karşısında da 2-0'lık mağlubiyetten maçı çevirmeyi başaran sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkını da korumuş oldu.
EN-NESYRI DURDURULAMIYOR
Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç baş yoldurmuştu.
Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.
Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.
Faslı yıldız, Midtjylland karşısında attığı golle de gözlerin pasını silerken Çaykur Rizespor maçında da galibiyeti getiren golü atan isim oldu.
TRANSFERDE ŞOV DEVAM EDECEK
Rizespor maçının ardından Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı lacivertliler eksik kalan bölgelerini güçlendirmek isterken transferin son günleri de hareketli geçecek.
İLK BOMBA CARLOS
Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk bombasını Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı.
Göztepe maçının son dakikalarında sahne alan Carlos, Çaykur Rizespor maçında ise ilk 11'de başladı ve taraftarlarla tanıştı.
DEV ÇALIM: SKRINIAR
Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci bombası ise Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferin bittiği yorumları yapılan Skriniar, bir anda Fenerbahçe'ye imza attı.
Ayağının tozuyla Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Slovak yıldız, iyi de bir performans sergiledi. Skriniar takıma bir penaltı kazandırırken filelere gönderdiği top ise gol değeri kazanmadı.
TALISCA RÜYASI GERÇEK OLDU
Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı.
Rizespor maçında sonradan oyuna dahil olan Anderson Talisca, istekli futboluyla dikkat çekti ve uzaktan vurduğu bir şutta ise direğe takıldı.
MIMOVIC SÜRPRİZİ
Osayi Samuel ile sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak Kızılyıldız'dan Mimovic'i kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz hafta arası Şampiyonlar Ligi maçına çıkan genç sağ bek, Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.
CENK ÖZKAÇAR HAMLESİ
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, sürpriz bir stoper hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Bunun nedeni de Erzurum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında üç stoperinin birden sakatlık yaşaması.
Yabancı kotasının dolu olmasından dolayı yapılacak stoper takviyesi yerli olacak ve listede iki isim var: Cenk Özkaçar ile Ahmetcan Kaplan.
Jose Mourinho tarafından onay verilen iki oyuncunun da artısı sol ayaklı sol stoper olmaları. Yönetim hem Portekizli teknik adamın sol ayaklı sol stoper isteğini yerine getirmek hem de kadrosunu daha da güçlendirme hedefinde.
Sezon başında Valencia'dan Real Valladolid'e kiralık olarak gönderilen Cenk Özkaçar, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Valladolid'de şu ana kadar 5 maça çıkan ve 286 dakika süre alan Cenk, oynayamadığı için mutsuz ve Fenerbahçe'ye gelme ihtimali yüksek.