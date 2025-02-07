Abdülkadir Ömür Rizespor ile anlaştı!

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İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönecek.



Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardığı öğrenildi.



Öte yandan Abdülkadir Ömür de Rizespor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcunun hafta sonunda Rize'de olması bekleniyor.



Bu sezon 21 maçta süre bulan Abdülkadir Ömür, 1 asist yaptı.



Hull City, Abdülkadir Ömür'ü geçen sezonun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Milli futbolcunun İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

