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Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde haftaya ikinci sırada giriyor. Alanyaspor deplasmanından mutlak üç puanla dönmek isteyen Fenerbahçe, bu kez deplasmana 8 oyuncusu eksik gidecek. Maç 9 Şubat Pazar günü yani yarın akşam oynanacak.