Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin merak edilenler...
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin merak edilenler...
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde haftaya ikinci sırada giriyor. Alanyaspor deplasmanından mutlak üç puanla dönmek isteyen Fenerbahçe, bu kez deplasmana 8 oyuncusu eksik gidecek. Maç 9 Şubat Pazar günü yani yarın akşam oynanacak.
KADRODA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe, Alanya deplasmanına 8 oyuncusu eksik olarak katılacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür yarın akşam oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.
Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede?
Gain Park Stadı'nda 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesi beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.