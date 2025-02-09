Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

6 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENECEK

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada 1 senelik kiralama bedeli olarak Milan'a 6 milyon euro ödeneceğini duyurarak şu bildirimi yaptı; "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Milan Kulübü'ne toplamda 6 milyon Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir."