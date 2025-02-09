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Galatasaray'dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip son hamlesini sağ beke yapabilmek adına yoğun mesai harcıyor. Tescil döneminin bitimine kısa bir süre kala anlaşmanın tamamlanması planlanıyor. İşte gündemdeki yıldız...

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 15:43
Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

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    Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, sezon sonunda beşinci yıldızı göğsüne takabilmek için mücadele veriyor. Sarı kırmızılı ekipte ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak için de tüm hamleler yapılıyor.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    4 YILDIZ KADROYA KATILDI

    Galatasaray, ara transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı. Cimbom, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta ile sözleşme imzaladı.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    4 YILDIZ KADROYA KATILDI

    Galatasaray, ara transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı. Cimbom, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta ile sözleşme imzaladı.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    2 YENİ İSİM YOK

    Ancak bir diğer yeni transfer Ahmed Kutucu ile Mario Lemina listede yer almadı. Takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson ise UEFA kadrosundan çıkarıldı.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    İLK AHMED KUTUCU'DAN

    Hem geçen sezon hem de bu yıl Eyüpspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın ara tescil dönemindeki ilk takviyesi oldu. Birçok takımın listesinde bulunan gurbetçi futbolcu sarı kırmızılı formayı giydi.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    EYÜPSPOR'UN REKORUNU KIRDI

    Galatasaray, yıldız futbolcu için Eyüpspor'a 5 milyon 962 bin euro ödeneceğini duyurdu. Bu bedel aynı zamanda mor sarılı ekibin tarihindeki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    MAAŞI KATLANACAK

    Sarı kırmızılılar, milli takıma kadar yükselen 24 yaşındaki oyuncuya ise her sezon artan bir maaş ödeyecek.

    KAP'a yapılan açıklamada;

    "Ahmed Kutucu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

    2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
    2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
    2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
    2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."

    denildi.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    ÇOK İYİ BAŞLADI

    Ahmed Kutucu, yıllardır hayalini kurduğunu söylediği Galatasaray formasıyla çok iyi bir başlangıca imza attı. Önce Gaziantep FK karşısında takımının tek golünü atıp 3 puanı getirdi. Ardından Boluspor mücadelesinde de takımının son sayısını kaydetti.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    MORATA BOMBASI PATLADI

    Son senelerde takıma katılan marka forvetlerle adından söz ettiren Cimbom'un yeni yıldızı Alvaro Morata oldu. Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Michy Batshuayi'nin formsuzluğu nedeniyle arayışa geçen Cimbom, Milan'ın yıldızına göz koydu.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    MORATA BOMBASI PATLADI

    Son senelerde takıma katılan marka forvetlerle adından söz ettiren Cimbom'un yeni yıldızı Alvaro Morata oldu. Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Michy Batshuayi'nin formsuzluğu nedeniyle arayışa geçen Cimbom, Milan'ın yıldızına göz koydu.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    6 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENECEK

    Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada 1 senelik kiralama bedeli olarak Milan'a 6 milyon euro ödeneceğini duyurarak şu bildirimi yaptı; "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Milan Kulübü'ne toplamda 6 milyon Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

    Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir."

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    6 TAKSİTLE BONSERVİS
    Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

    Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir.

    Ayrıca kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

    Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

    2026-2027 sezonu için 6 milyon Euro, 2027-2028 sezonu için 6 milyon Euro."

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    ESKİ ASLAN GERİ DÖNDÜ

    Lucas Torreira'ya alternatif arayan Galatasaray'ın tercihi eski oyuncusu Mario Lemina oldu. Gabonlu futbolcu 5 yıl sonra İstanbul'a geri dönerek yeniden sarı kırmızılı formayı giydi.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO

    Yıldız futbolcu için Wolverhampton ile anlaşan Cimbom, KAP'a yaptığı açıklamada 2.5 milyon euro ödeneceğini bildirerek şu ifadelere yer verdi; "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    2.5 MİLYON EURO MAAŞ ÖDENECEK

    Lemina'nın Galatasaray'a dönmesi sözleşme dönemi itibarıyla 3.75 milyon euroya mal oldu. Deneyimli ön libero yarım sezon için 1.25 milyon euro, gelecek sene ise 2.5 milyon euro kazanacak. Ayrıca opsiyonun devreye girmesi halinde de yine 2.5 milyon euro kazanacak ve kulübün kasasından toplamda 6.25 miyon euro çıkacak.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    SON YILDIZ CUESTA

    Victor Nelsson'u Roma'ya kiralayan Galatasaray'ın son tercihi ise Carlos Cuesta oldu. Bu sezon Genk'te istediği süreyi bulamayan Kolombiyalı futbolcu için yapılan görüşmeler sonuç verdi ve imzalar atıldı.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    8 MİLYON EURO BONSERVİS

    Aslan'ın KAP'a yaptığı bonservis açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.

    Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    3.5 YILLIK ANLAŞMA

    Galatasaray, Carlos Cuesta ile 3.5 yıllığına anlaştı. Buna göre oyuncuya verilecek maaş da açıklandı. Cimbom, yıldız futbolcu için şu bildirimi yaptı;

    "Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

    Buna göre oyuncuya:

    2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR
    2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR
    2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR
    2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir."

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    SIRADA SAĞ BEK

    Eksiklerini büyük oranda gideren Galatasaray'da sıra sağ beke geldi. Frankowski için istediği yanıtı alamayan yönetim, rotasını İspanya'ya çevirdi.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    JUANLU LİSTEDE

    Galatasaray'ın sağ bek için istediği isim ise Sevilla foması giyen Juanlu. 2024'te İspanya ile olimpiyat şampiyonu olan 21 yaşındaki futbolcu için kulübüyle görüşmeler başladı.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    1.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
    Alt yapısından yetiştiği Sevilla'da düzenli olarak forma giyen genç futbolcu için sonuçlandırılmak isteniyor. Juanlu'nun 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

    BONSERVİSİNE 9 MİLYON EURO

    Transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala imzayı atmak için uğraşan yönetim, İspanyol ekibine 9 milyon euro önerdi. Endülüs temsilcisinin Barcelona maçından sonra kararını ileteceği öğrenildi.

    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak

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