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Galatasaray Yusuf Özdemir ile görüşüyor!

Galatasaray'da Eren Elmalı konusu rafa kaldırılırken, alternatif isimler üzerine yoğunlaşıldı. Galatasaray, Yusuf Özdemir için Alanyaspor ile görüşmelere başladı.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 17:17
Galatasaray Yusuf Özdemir ile görüşüyor!

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    Eren Elmalı için Trabzonspor ile bir süredir pazarlık halinde olan Galatasaray, bordo-mavililerle anlaşma sağlayamadı.

    Galatasaray'da Eren Elmalı konusu rafa kaldırılırken, alternatif isimler üzerine yoğunlaşıldı. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Yusuf Özdemir için Alanyaspor ile görüşmelere başladı.

    ALANYASPOR ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

    Alanyaspor altyapısında forma giyen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Yusuf Özdemir, 2021-22 sezonunun ikinci yarısını İnegölspor'da kiralık olarak geçirmişti.

    BU SEZON 4 GOL ETKİ ETTİ

    Bu sezon toplam 22 maça çıkıp 1615 dakika sahada kalan Yusuf Özdemir 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

    Yusuf Özdemir'in Alanyaspor ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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