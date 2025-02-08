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Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi

Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi. Türkiye'den 30 milyon Euro rekor bonservisle yurt dışının yolunu tutan en pahalı isim olan milli sol bek, transferi sonrası ağır bir sakatlık yaşadı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 14:17 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 14:17
Ferdi Kadıoğlu’na nazar değdi

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    Çok yönlülüğüyle göze girmiş ve tam form tutmaya başlamışken Ferdi'nin, Kasım 2024'te sol ayak başparmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi. İki ay sahalardan uzak kalan oyuncuya uzun dinlenme süresi tanınarak ameliyat yapılmadı. Ancak problemin 3. derece olduğunun anlaşılmasının ardından operasyon geçirdi.

    FENERBAHÇE'DE TOPLAM BU KADAR KAÇIRMADI

    Deneyimli isim, iyi başladığı Ada macerasının daha başında şanssızlığa yenik düştü. 2024-25 sezonunu kapatan gurbetçi yıldız, şu ana kadar 16 maç kaçırırken sayı; minimum 30'u, maksimum da 35'i bulabilir. Fenerbahçe'de geçirdiği 6 sezonda toplam 28 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayan Ferdi, sadece 6 aylık Brighton serüveninde bunu aşmış olacak. Başarılı futbolcu, A Milli Takımımız'ın Macaristan ile 20 Mart Perşembe günü oynayacağı Uluslar Ligi play-off mücadelesinde de takımda olmayacak.

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