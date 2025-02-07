SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Cengiz Ünder elde kaldı!

Rus basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, Spartak Moskova'ya önerildi. Ancak teklif reddedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 16:50 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 16:50
Cengiz Ünder elde kaldı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Spartak Moskova, menajerler tarafından önerilen Cengiz Ünder teklifini geri çevirdi.

    Rus basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, Spartak Moskova'ya önerildi.

    Rus kulübünün, AEK Atina'dan forvet Levi Garcia ve River Plate'ten kanat oyuncusu Pablo Solari'nin transferlerini düşündüğü, bütçesini bu iki büyük transfer için ayırdığı için Cengiz Ünder önerisini geri çevirdiği belirtildi.

    BU SEZON SKOR KATKISI YOK

    Cengiz Ünder, bu sezon 8 maçta forma giydi ve yalnızca 162 dakika süre alabildi.

    Fenerbahçede UEFA kadrosu belli oldu! 3 isim eklendiFenerbahçede UEFA kadrosu belli oldu! 3 isim eklendi
    Fenerbahçe'de UEFA kadrosu belli oldu! 3 isim eklendi
    Galatasaraydan Fenerbahçeye son gün çalımı!Galatasaraydan Fenerbahçeye son gün çalımı!
    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye son gün çalımı!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’ne katılıyor
    CHP’de 3’lü kriz! Mansur Yavaş’tan daha erken çıkışı! Özgür Özel’e Ekrem İmamoğlu resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
    Kayıp iş insanı cinayete kurban gitmiş! Detaylar kan dondurdu! Plan yapmışlar
    Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez
    Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!
    Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah suikastının görüntüleri ortaya çıktı!
    Yapay zekada deepsiz savaş! Micrososf, Alphabet, Amazon, Meta: 2025’te harcamalar çığırından çıkıyor
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dava bitmedi yeni başlıyor
    Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini belli oldu! TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan önemli açıklamalar: Gelişmeler olumlu
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi
    Trump’tan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım kararı! Netanyahu ABD’deyken imzaladı
    Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
    Kapalıçarşı’daki kara para vurgununda yeni gelişme! Ünlü ailenin oğlu Serhan Mark Kohen firari
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den kalp operasyonu sonrası deprem paylaşımı! İstanbul için uyardı
    Vergi kaçıran ünlüler panikte! Maliye o isimleri tek tek çağıracak
    FETÖ’nün 7 Şubat MİT Kumpasının üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü
    Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı
    Hababam Sınıfı’nın Ahmet’i Ahmet Sezerel’in aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Zembilli’nin yıldızı çıktı!