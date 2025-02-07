Cengiz Ünder elde kaldı!

Spartak Moskova, menajerler tarafından önerilen Cengiz Ünder teklifini geri çevirdi.



Rus basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, Spartak Moskova'ya önerildi.



Rus kulübünün, AEK Atina'dan forvet Levi Garcia ve River Plate'ten kanat oyuncusu Pablo Solari'nin transferlerini düşündüğü, bütçesini bu iki büyük transfer için ayırdığı için Cengiz Ünder önerisini geri çevirdiği belirtildi.



BU SEZON SKOR KATKISI YOK



Cengiz Ünder, bu sezon 8 maçta forma giydi ve yalnızca 162 dakika süre alabildi.