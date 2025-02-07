Fenerbahçe’de UEFA kadrosu belli oldu! 3 isim eklendi

Yeni transferlerden Talisca ve Skriniar kadroya dahil olurken, Filip Kostic de UEFA'ya bildirilen listeye eklendi.

Ara transfer dönemini etkin bir şekilde geçiren sarı lacivertliler kadrosunu Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Mimovic gibi isimlerle güçlendirdi.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe , son 16 turu play-off turunda Belçika'nın Anderlecht takımı ile karşılaşacak.

Anderson Talisca. (AA)

DIEGO CARLOS VE OĞUZ AYDIN DIŞARIDA KALDI

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Diego Carlos, Erzurumspor maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı stoper, bu doğrultuda Avrupa'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Sezon başında transfer edilen ve UEFA kadrosuna eklenmeyen Oğuz Aydın da yine dışarıda kalan bir başka isim oldu.