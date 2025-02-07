SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de UEFA kadrosu belli oldu! 3 isim eklendi

Avrupa'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho kararını verdi. Yeni transferlerden Talisca ve Skriniar kadroya dahil olurken, Filip Kostic de UEFA'ya bildirilen listeye eklendi. Diego Carlos ve Oğuz Aydın ise dışarıda kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 12:09
Fenerbahçe’de UEFA kadrosu belli oldu! 3 isim eklendi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu play-off turunda Belçika'nın Anderlecht takımı ile karşılaşacak.

    Ara transfer dönemini etkin bir şekilde geçiren sarı lacivertliler kadrosunu Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Mimovic gibi isimlerle güçlendirdi.

    UEFA KADROSU BELİRLENDİ

    Avrupa'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho kararını verdi.

    Yeni transferlerden Talisca ve Skriniar kadroya dahil olurken, Filip Kostic de UEFA'ya bildirilen listeye eklendi.

    Anderson Talisca. (AA)Anderson Talisca. (AA)

    DIEGO CARLOS VE OĞUZ AYDIN DIŞARIDA KALDI

    Fenerbahçe'de yeni transferlerden Diego Carlos, Erzurumspor maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı stoper, bu doğrultuda Avrupa'ya bildirilen kadroda yer almadı.

    Sezon başında transfer edilen ve UEFA kadrosuna eklenmeyen Oğuz Aydın da yine dışarıda kalan bir başka isim oldu.

    Galatasaraydan Fenerbahçeye son gün çalımı!Galatasaraydan Fenerbahçeye son gün çalımı!
    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye son gün çalımı!