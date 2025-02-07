Fenerbahçe’de UEFA kadrosu belli oldu! 3 isim eklendi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu play-off turunda Belçika'nın Anderlecht takımı ile karşılaşacak.
Ara transfer dönemini etkin bir şekilde geçiren sarı lacivertliler kadrosunu Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Mimovic gibi isimlerle güçlendirdi.
UEFA KADROSU BELİRLENDİ
Avrupa'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho kararını verdi.
Yeni transferlerden Talisca ve Skriniar kadroya dahil olurken, Filip Kostic de UEFA'ya bildirilen listeye eklendi.