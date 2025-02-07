Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

LEMINA'DA İŞLEM TAMAM

Forvet mevkisini Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta sahaya da eski oyuncusu Mario Lemina'yı transfer etti. Sarı kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

Bonservis için 3 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, 31 yaşındaki Lemina ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.