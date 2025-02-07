Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 22. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar, yeni transfer Ahmed Kutucu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 22. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar, yeni transfer Ahmed Kutucu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
HATA YAPMADI
Uzun süre sonra lig maçına Fenerbahçe'den sonra çıkan Galatasaray, rakibinin kazandığı hafta hata yapmadı ve 6 puanlık farkı korudu.
4 CEZALI VERDİ
Süper Lig'de gelecek hafta sahasında ligin son sırasındaki Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 4 futbolcusundan cezası nedeniyle yararlanamayacak.
Gaziantep karşısında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Yine sakatlığı devam eden Yunus Akgün'ün de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
KUTUCU'DAN SİFTAH
Galatasaray'a transfer olup ayağının tozuyla Konyaspor maçına çıkan Ahmed Kutucu, Gaziantep maçında ise ilk kez 11'de şans buldu.
Golcü oyuncu, Mertens'in adrese teslim ortasına şık bir vuruş yaparak Galatasaray kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.
MORATA FORMAYI GİYDİ
Galatasaray'a pazar günü imza atan Alvaro Morata da özel uçakla geldiği Gaziantep'te ertesi gün formayı sırtına geçirdi. İspanyol yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken gol şansı yakalayamadı.
NELSSON KİRALANDI
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi ve sonrasında flaş gelişmeler yaşandı. Takımdan ayrılması planlanan Victor Nelsson, transfer görüşmeleri yapması için kafileye dahil edilmemişti.
Danimarkalı stoper, kiralık olarak Roma ile anlaştı.
BATSHUAYI BONSERVİSİYLE GİTTİ
Galatasaray'da bir diğer önemli gelişme de Batshuayi cephesinde yaşandı. Ahmet Kutucu ve Morata transferlerinin ardından 4. tercih konumuna düşen Belçikalı yıldız, takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.
Batshuayi, bonservisiyle beraber Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'un yolunu tuttu.
TRANSFERDE ÇİFTE HAMLE
Avrupa'da transfer dönemi sona ererken Galatasaray da fırsat transferleri için kolları sıvadı.
Sarı kırmızılılar en az iki takviyeyle kadrosunu güçlendirme kararı aldı.
LEMINA'DA İŞLEM TAMAM
Forvet mevkisini Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta sahaya da eski oyuncusu Mario Lemina'yı transfer etti. Sarı kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı.
Bonservis için 3 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, 31 yaşındaki Lemina ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
CUESTA'DA SANCHEZ ONAYI
Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen stoper transferi mutlu sonla bitti ve Carlos Cuesta sarı-kırmızılı kulübe 3.5 yıllık imzayı attı. Genk'e 8 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek.
2024-2025 sezonunun ikinci yarısında 650 bin Euro alacak olan oyuncu, sonraki sezonlarda ise sırasıyla 1.4, 1.5 ve 1.6 milyon Euro net maaş kazanacak.
Transferde Davinson Sanchez'in fikri alındı ve Kolombiyalı stoper milli takımdan partneri Cuesta için "Alırsanız pişman olmazsınız" görüşünü paylaştı.
Galatasaraylı yetkililer, sosyal medyadaki tepkilere rağmen geri adım atmadı.
EREN ELMALI İÇİN GERİ SAYIM
Galatasaray, transferde adı Fenerbahçe ile de anılan Eren Elmalı için de geri sayıma geçti.
Yeni bir sol bek transferi için de kolları sıvayan Galatasaray, bir süredir görüşmeler halinde olduğu Eren Elmalı için anlaşmaya vardı.
Jakobs'un alternatifi olarak yerli bir oyuncu takviye yapmak isteyen Okan Buruk, Trabzonspor'un yıldızı Eren Elmalı transferi için onay vermişti.
Uzun bir süredir görüşmeleri devam süreçte sona gelindi ve Galatasaray yönetimi, Trabzonspor yönetimiyle anlaşmaya vardı.
BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO
Alınan bilgilere göre; Eren Elmalı için Galatasaray'ın Trabzonspor'a teklifi bonuslarla 5 milyon Euro. Eren ile anlaşma tamam.