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Fenerbahçe'den Djiku, Diego Carlos ve Yusuf için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 16:41
Fenerbahçe’den Djiku, Diego Carlos ve Yusuf için sakatlık açıklaması

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    Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrılsa da yaşanan 3 sakatlık moralleri bozmuştu. Alexander Djiku'nun ardından yerine giren Diego Carlos'un ardından maça devam edememesi üzerine sahaya sürülen Yusuf Akçiçek, karşılaşmayı tamamlayamamıştı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Diego Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında, Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde ve Yusuf Akçiçek'in sol dizinde yumuşak doku yaralanması tespit edildiği bildirildi. Oyuncuların tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

    Diego Carlos'un yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun Galatasaray derbisine yetişme ihtimali oldukça düşük. Alexander Djiku'nun yaklaşık 2 hafta sahalara dönmesi öngörülüyor. Yusuf Akçiçek'in ise 7-10 gün içinde takıma katılması bekleniyor.

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