Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Erzurumspor FK'yı ağırladı. Kanarya'nın yıldızı Alexander Djiku, 53. dakikada kullanılacak serbest vuruş için yapılan hazırlık sırasında kendisini yere bıraktı.

Ganalı stoper sağlık ekibinin sahaya gelmesine rağmen maça devam edemedi ve Diego Carlos sahaya ayak bastı.

Sarı lacivertlilerin Aston Villa'dan transfer ettiği deneyimli stoper, Erzurum FK karşılaşmasında sakatlanan Alexander Djiku'nun yerine oyuna girmişti. Ancak sambacı, 55'te yeşil çimlere ayak bastııktan sonra 6 dakika sonra mevkidaşı gibi sakatlandı ve yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.

Genç futbolcu da takım arkadaşlarıyla aynı akıbeti yaşadı ve devam edemedi. 18 yaşındaki oyuncu kendisini denedi ancak ve sedye talep etti. Yusuf'un yerine de Kostic oyuna dahil oldu.