Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz

DEV ÇALIM: SKRINIAR Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci bombası ise Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferin bittiği yorumları yapılan Skriniar, bir anda Fenerbahçe'ye imza attı. Ayağının tozuyla Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Slovak yıldız, iyi de bir performans sergiledi. Skriniar takıma bir penaltı kazandırırken filelere gönderdiği top ise gol değeri kazanmadı.

TALISCA RÜYASI GERÇEK OLDU Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı. Rizespor maçında sonradan oyuna dahil olan Anderson Talisca, istekli futboluyla dikkat çekti ve uzaktan vurduğu bir şutta ise direğe takıldı.

MIMOVIC SÜRPRİZİ Osayi Samuel ile sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak Kızılyıldız'dan Mimovic'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz hafta arası Şampiyonlar Ligi maçına çıkan genç sağ bek, Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.

TRANSFERDE AHMETCAN HAMLESİ Takımı 3'lü savunma oynatmak isteyen Jose Mourinho, savunma hattını Diego Carlos, Milan Skriniar ve bir sol stoperden oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda elinde Djiku ve Çağlar gibi stoperler olmasına rağmen Rizespor maçında sol ayaklı olması nedeniyle Levent Mercan'a şans verildi.