SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler, Rizespor galibiyetinin ardından yeniden transfere çevrilmiş durumda. Dönemin kapanmasına kısa süre kala sarı lacivertliler kadrosundaki eksik bölgeleri tamamlamak istiyor. Kanarya'da bu doğrultuda iki isme resmi teklif sunulduğu öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:41 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:41
Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibe devam ediyor.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    PUAN FARKI 6'DA KALDI

    Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Göztepe galibiyetleriyle farkı 6'ya indirdi.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    GÖZTEPE VE RİZE MAÇLARI BÜYÜK MORAL OLDU

    Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.

    Rizespor karşısında da 2-0'lık mağlubiyetten maçı çevirmeyi başaran sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkını da korumuş oldu.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

    Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç baş yoldurmuştu.

    Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.

    Faslı yıldız, Midtjylland karşısında attığı golle de gözlerin pasını silerken Çaykur Rizespor maçında da galibiyeti getiren golü atan isim oldu.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    TRANSFERDE ŞOV DEVAM EDECEK

    Rizespor maçının ardından Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı lacivertliler eksik kalan bölgelerini güçlendirmek isterken transferin son günleri de hareketli geçecek.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    İLK BOMBA CARLOS

    Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk bombasını Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı.

    Göztepe maçının son dakikalarında sahne alan Carlos, Çaykur Rizespor maçında ise ilk 11'de başladı ve taraftarlarla tanıştı.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    DEV ÇALIM: SKRINIAR

    Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci bombası ise Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferin bittiği yorumları yapılan Skriniar, bir anda Fenerbahçe'ye imza attı.

    Ayağının tozuyla Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Slovak yıldız, iyi de bir performans sergiledi. Skriniar takıma bir penaltı kazandırırken filelere gönderdiği top ise gol değeri kazanmadı.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    TALISCA RÜYASI GERÇEK OLDU

    Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı.

    Rizespor maçında sonradan oyuna dahil olan Anderson Talisca, istekli futboluyla dikkat çekti ve uzaktan vurduğu bir şutta ise direğe takıldı.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    MIMOVIC SÜRPRİZİ

    Osayi Samuel ile sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak Kızılyıldız'dan Mimovic'i kadrosuna kattı.

    Geçtiğimiz hafta arası Şampiyonlar Ligi maçına çıkan genç sağ bek, Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    TRANSFERDE AHMETCAN HAMLESİ

    Takımı 3'lü savunma oynatmak isteyen Jose Mourinho, savunma hattını Diego Carlos, Milan Skriniar ve bir sol stoperden oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda elinde Djiku ve Çağlar gibi stoperler olmasına rağmen Rizespor maçında sol ayaklı olması nedeniyle Levent Mercan'a şans verildi.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    Oosterwolde dönene kadar yönetimden sol ayaklı bir stoper isteyen Jose Mourinho, Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ın kiralanmasına onay verdi. Kanarya, Hollanda devi ile anlaşma sağlaması halinde Ahmetcan'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna katacak.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    KANAT BEKE DIOUF

    Fenerbahçe, Allan Saint Maximin'den boşalan kontenjanı sol kanat bek takviyesi için kullanacak. 3-5-2 sistemine uygun olabilecek bir futbolcu profili belirleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Malick Diouf.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki yeteneğin 16 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon takımıyla 29 maça çıkan Diouf, 6 gol ve 2 asist kaydetti.

    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde son dans

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’deki ön seçim savaşında Mansur Yavaş’tan 10 Şubat hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel’in canını sıkan anket
    CANLI | Trump ve Netanyahu bir araya geldi! Skandal açıklama: Filistinliler Gazze’yi terk etmeli
    Başka Bir Gün
    Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp, baklavada ay çekirdeği! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz
    Trump’tan Netanyahu’ya tepki çeken hürmet! Ayakta karşıladı sandalyesini çekti
    İstanbul’a yılın ilk karı düştü! Meteoroloji’den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
    Suç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbey’in eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayı
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz
    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak
    Kapalıçarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu! Başkan yardımcısı ve ünlü ailenin oğlu da işin içinde! Parayı bakın nasıl aklamışlar
    Başkan Erdoğan Ulusal İstihdam Stratejisi’ni duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor: 1 milyon gence iş imkanı
    Başkan Erdoğan ve Ahmet Şara’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    CHP’li Tanju Özcan tutuklu itfaiye personeline şeref belgesi verdi yargıyı tehdit etti
    Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya hamile mi?
    Suriye ile Türkiye arasında yeni dönem! Ahmet Şara’dan kan kardeşiyiz mesajı: Asla unutmayacağız
    Başkan Erdoğan’dan Şara’ya sıcak karşılama: Maşallah! Ankara’daki görüşme ABD medyasında
    CHP’li Özgür Özel’den DHKP-C sloganı ile A Haber’e tehdit! Kurtuluş yok tek başına
    Cemal Enginyurt haddini aştı! Meclis kürsüsünden tehditler savurdu | Soruşturma başlatıldı
    Yeşilçam’ın fettan güzeli Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Gören inanamadı: 86’lık Barbie!