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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 11:52
Süper Lig’de 23. haftanın hakemleri belli oldu

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    Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    7 Şubat Cuma:

    20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

    8 Şubat Cumartesi:

    16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

    19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

    9 Şubat Pazar:

    13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

    16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

    19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

    19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

    10 Şubat Pazartesi:

    20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

    20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol

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