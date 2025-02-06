Beşiktaş Keny Arroyo transferini duyurdu!

Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."

"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Keny Arroyo (AFP)

KENY ARROYO KİMDİR?

Keny Alexander Arroyo Alvarado, 14 Şubat 2006'da Guayaquil, Ekvador'da doğdu. Futbol kariyerine Academia Alfaro Moreno'da başladıktan sonra, 2016 yılında Independiente del Valle'nin altyapısına katıldı. Profesyonel kariyerine 2023 yılında Independiente del Valle'de adım atan Arroyo, 2 Aralık 2023'te Nacional'e karşı oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta yedek olarak sahaya çıkarak ilk maçına çıktı. 22 Şubat 2024'te kulübüyle 2027 yılına kadar sürecek profesyonel bir sözleşme imzaladı.

Arroyo, 2023 yılında Ekvador U17 Milli Takımı'na seçilerek Güney Amerika U17 Şampiyonası'nda ve aynı yıl FIFA U17 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti. Ekim 2024'te, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları için Ekvador A Milli Takımı'na davet edildi ve 16 Ekim 2024'te Uruguay ile 0-0 berabere kalınan maçta yedek olarak ilk kez A milli formayı giydi.

Kariyeri boyunca Arroyo, Independiente del Valle formasıyla toplam 48 maça çıkmış, bu maçlarda 6 gol atmış ve 8 asist yapmıştır. Bu maçların 16'sı Serie A Segunda Etapa, 13'ü Serie A Primera Etapa, 6'sı Copa Ecuador, 5'i Libertadores, 4'ü U20 Libertadores, 2'si Serie A Tercera Etapa ve 2'si Copa Sudamericana müsabakalarındadır.

Arroyo'nun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro'dur. 1,76 m boyundaki oyuncu, sol ayağını kullanmakta olup, ağırlıklı olarak sağ kanat mevkiinde görev yapmaktadır.