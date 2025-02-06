Beşiktaş’tan gurbetçi atağı!

Alman basınından Bild'in haberine göre, siyah-beyazlılar Stuttgart forması giyen Atakan Karazor ve Augsburg'da oynayan Mert Kömür için girişimde bulundu. Ancak her iki futbolcu da kulüplerinde kalmak istediği için Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.
Alman basınından Bild'in haberine göre, siyah-beyazlılar Stuttgart forması giyen Atakan Karazor ve Augsburg'da oynayan Mert Kömür için girişimde bulundu. Ancak her iki futbolcu da kulüplerinde kalmak istediği için Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.
EREN DİNKÇİ TRANSFERİ OLABİLİR
Beşiktaş'ın Almanya'daki bir diğer hedefi ise Freiburg forması giyen Eren Dinkçi. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinin gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇMEYECEK!
Eğer Eren Dinkçi transferi gerçekleşmezse bile Beşiktaş, Almanya'daki gurbetçi futbolculara yönelme stratejisini sürdürmeye devam edecek. Siyah-beyazlıların transfer listesinde başka gurbetçi isimlerin de bulunduğu ifade ediliyor.