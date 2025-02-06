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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı!

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Almanya'da forma giyen gurbetçi futbolculara yöneldi. Ancak iki futbolcudan ret yanıtı geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 17:12 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 17:12
Beşiktaş’tan gurbetçi atağı!

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    Alman basınından Bild'in haberine göre, siyah-beyazlılar Stuttgart forması giyen Atakan Karazor ve Augsburg'da oynayan Mert Kömür için girişimde bulundu. Ancak her iki futbolcu da kulüplerinde kalmak istediği için Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

    Atakan Karazor (REUTERS)Atakan Karazor (REUTERS)

    EREN DİNKÇİ TRANSFERİ OLABİLİR

    Beşiktaş'ın Almanya'daki bir diğer hedefi ise Freiburg forması giyen Eren Dinkçi. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinin gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

    Eren Dinkçi (AP)Eren Dinkçi (AP)

    BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇMEYECEK!

    Eğer Eren Dinkçi transferi gerçekleşmezse bile Beşiktaş, Almanya'daki gurbetçi futbolculara yönelme stratejisini sürdürmeye devam edecek. Siyah-beyazlıların transfer listesinde başka gurbetçi isimlerin de bulunduğu ifade ediliyor.