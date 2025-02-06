Beşiktaş’tan gurbetçi atağı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Alman basınından Bild'in haberine göre, siyah-beyazlılar Stuttgart forması giyen Atakan Karazor ve Augsburg'da oynayan Mert Kömür için girişimde bulundu. Ancak her iki futbolcu da kulüplerinde kalmak istediği için Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

Atakan Karazor (REUTERS) EREN DİNKÇİ TRANSFERİ OLABİLİR Beşiktaş'ın Almanya'daki bir diğer hedefi ise Freiburg forması giyen Eren Dinkçi. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinin gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.