Forma numarasının sebebini açıklayan Nicolo Zaniolo’ya davet

Galatasaray'dan Fiorentina'ya transfer olan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Zaniolo, düzenlenen basın toplantısında 17 numaralı formayı Muhammed Emin Özkan'ın anısına giyeceğini açıklamıştı. Bu anlamlı karar, Özkan ailesini hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.
Baba Doğan Özkan, oğlu Muhammed Emin'in depremin iki gün öncesinde Zaniolo'nun transferine ilişkin sosyal medya hesabından "Erden abi ne yaptın sen" şeklinde bir paylaşım yaptığını belirtti. Bu paylaşımın büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Özkan, 22 Şubat'ta Galatasaray'ın kamp yaptığı Antalya'ya davet edildiğini söyledi.
Muhammed Emin Özkan'ın ailesi (AA)
"ZANIOLO SÖZÜNÜ TUTTU"
Antalya'da Zaniolo ile görüşme fırsatı bulan Doğan Özkan, yıldız futbolcunun çok üzgün olduğunu belirterek şu sözleri paylaştı:
"Oğlum 17 yaşına girdiği için Galatasaray'da 17 numarayı seçti ve bizi Türkiye'de gururlandırdı. Ona 'Bu formayı hep giyecek misin?' diye sorduğumda söz vermişti. Fiorentina'da da bizi ve oğlumu anarak bu sözünü tuttu. Zaniolo'ya minnettarız."
Muhammed Emin'in Galatasaray ve Zaniolo hayranı olduğunu dile getiren Özkan, "Onu televizyonda her gördüğümde sanki oğlumu izliyormuşum gibi hissediyorum." dedi.
Nicolo Zaniolo (Fiorentina Resmi İnternet Sitesi)
ZANIOLO'YA TEŞEKKÜR VE DAVET
Baba Doğan Özkan, Zaniolo'nun Türkiye'ye tekrar gelmesi halinde kendilerini ziyaret etmesini çok istediklerini belirtti.
"Zaniolo yanımdayken belki de oğlum gelmiş gibi hissedeceğim. Onu Kahramanmaraş'a davet ediyoruz. Tekrar yüz yüze görüşmek, konuşmak isteriz."
Anne Elif Özkan ise, Zaniolo'nun duyarlı davranışının kendilerini hem gururlandırdığını hem de mutlu ettiğini dile getirdi:
"Bizi hiç yalnız bırakmadı. Oğlumu anması ve 17 numaralı formayı tercih etmesi gerçekten çok anlamlıydı. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz.