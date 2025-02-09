Forma numarasının sebebini açıklayan Nicolo Zaniolo’ya davet

Galatasaray'dan Fiorentina'ya transfer olan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Zaniolo, düzenlenen basın toplantısında 17 numaralı formayı Muhammed Emin Özkan'ın anısına giyeceğini açıklamıştı. Bu anlamlı karar, Özkan ailesini hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Baba Doğan Özkan, oğlu Muhammed Emin'in depremin iki gün öncesinde Zaniolo'nun transferine ilişkin sosyal medya hesabından "Erden abi ne yaptın sen" şeklinde bir paylaşım yaptığını belirtti. Bu paylaşımın büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Özkan, 22 Şubat'ta Galatasaray'ın kamp yaptığı Antalya'ya davet edildiğini söyledi.