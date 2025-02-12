Futbolseverler, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve milli maçlardan uluslararası arenaya kadar birçok farklı kulvarda neler yaşandığını büyük bir merakla takip ediyor. Hakem kararları, penaltılar, kırmızı kartlar ve tartışmalı fauller gündemi belirlerken; futbolseverler için hangi takımların karşı karşıya geldiği, maç skorları ve kritik anlar önem taşıyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar hangileri? İşte bugünkü maç fikstürü...