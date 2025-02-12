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Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? 12 Şubat'ta hangi maçlar var?

Futbolseverler, Süper Lig'den uluslararası arenaya kadar birçok farklı kulvarda neler yaşandığını büyük bir merakla takip ediyor. Hakem kararları, penaltılar, kırmızı kartlar ve tartışmalı fauller gündemi belirlerken; futbolseverler için hangi takımların karşı karşıya geldiği, maç skorları ve kritik anlar önem taşıyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar hangileri? İşte bugünkü maç fikstürü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 12:14
Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? 12 Şubat’ta hangi maçlar var?

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    Futbolseverler, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve milli maçlardan uluslararası arenaya kadar birçok farklı kulvarda neler yaşandığını büyük bir merakla takip ediyor. Hakem kararları, penaltılar, kırmızı kartlar ve tartışmalı fauller gündemi belirlerken; futbolseverler için hangi takımların karşı karşıya geldiği, maç skorları ve kritik anlar önem taşıyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar hangileri? İşte bugünkü maç fikstürü...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    12 ŞUBAT BUGÜN KİMİN, HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR?

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    20:45 Club Brugge - Atalanta (TRT Tabii Spor)

    23:00 Celtic - Bayern Münih (TRT 1)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    23:00 Feyenoord - Milan (TRT Tabii Spor)

    23:00 Monaco - Benfica (TRT Tabii Spor 1)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1. Lig

    14:00 Keçiörengücü - Adanaspor (TRT Tabii Spor 6)

    14:00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği (TRT Spor)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    17:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)

    20:00 Amed SK - Bandırmaspor (TRT Spor)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Premier Lig

    22:30 Everton - Liverpool (beIN Sports 3)

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