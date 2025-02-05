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Jose Mourinho'dan Avrupa listesi açıklaması! "Kararımı verdim"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesinde Avrupa listesi için kararını verdiğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 20:18 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 20:18
Jose Mourinho’dan Avrupa listesi açıklaması! Kararımı verdim

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    UEFA'ya bildirilecek listeyi hazırladığını söyleyen Mourinho, "Bugünkü maç, Avrupa Ligi listesi için kararımı etkilemeyecek. Kararımı verdim. Yeniler için bu maç bir fırsat olacak. Talisca için de fırsat. Şu anki fiziksel durumu kırılgan, teknik olarak mükemmel. Talisca'nın biraz maç süresi almaya ihtiyacı var. 60 dakika kadar oynayabilir tahminimce. Skriniar da maça başlayacak. PSG'de az oynama fırsatı bulmuştu. Onun da maç dakikalarına ihtiyacı var. Diego Carlos'u ise koruyorum, çünkü Djiku ve Çağlar bir önceki maçta oynamamıştı." sözlerini sarf etti.

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