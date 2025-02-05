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Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devinden ret

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina'yı kadrosuna katan Galatasaray, sağ bek transferi için kapısını çaldığı dünya devinden ret yanıtı aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:17 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:17
Galatasaray’a transferde kötü haber! Dünya devinden ret

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    Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray, 32 yaşındaki sağ bek Clinton Mata için Lyon'a 5 milyon euro teklif etti. Ancak Lyon, bu teklifi geri çevirdi.

    Clinton Mata (AFP)Clinton Mata (AFP)

    LYON'UN KARARI NET
    Haberde, Lyon yönetiminin Mata'nın yerine bir oyuncu transfer etmeden deneyimli sağ beki bırakmayı düşünmediği belirtildi.

    Clinton Mata (AA)Clinton Mata (AA)

    CLINTON MATA'NIN PERFORMANSI
    2026 yılına kadar Lyon ile sözleşmesi bulunan Angolalı oyuncu, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 3 asistlik katkı sağladı.

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