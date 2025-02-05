Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray, 32 yaşındaki sağ bek Clinton Mata için Lyon'a 5 milyon euro teklif etti. Ancak Lyon, bu teklifi geri çevirdi.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray, 32 yaşındaki sağ bek Clinton Mata için Lyon'a 5 milyon euro teklif etti. Ancak Lyon, bu teklifi geri çevirdi.
LYON'UN KARARI NET
Haberde, Lyon yönetiminin Mata'nın yerine bir oyuncu transfer etmeden deneyimli sağ beki bırakmayı düşünmediği belirtildi.
CLINTON MATA'NIN PERFORMANSI
2026 yılına kadar Lyon ile sözleşmesi bulunan Angolalı oyuncu, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 3 asistlik katkı sağladı.