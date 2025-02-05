Sergen Yalçın’ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti.

Uzun süredir tedavi gören Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti.

TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Beşiktaş ile Solskjaer öncesi teknik direktörlük görevi için görüşen Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın hastalığından dolayı takım çalıştıramayacağını bildirmişti.

Gürsoty Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti. (X)

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş, Gürsoy Yalçın için resmi hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı:

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."