İsmail Kartal Jorge Jesus’a farklı mağlup oldu

Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanan mücadelede, Suudi ekibine galibiyeti getiren goller Malcom, Joao Cancelo ve Salem Al Dawsari'den (2) geldi. Persepolis'in tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Giorgi Gvelesiani kaydetti.

Bu sonuçla Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, 19 puana ulaşarak grup liderliğini pekiştirdi. İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis ise 6 puanda kaldı ve üst tur şansını zora soktu.

Persepolis forması giyen Serdar Dursun, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 73 dakika sahada kaldı. Deneyimli forvet, yerini Isa Ale Kasir'e bıraktı.