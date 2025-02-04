Konyaspor - Eyüpspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

UEFA organizasyonlarındaki gibi yeni bir formatla düzenlenen turnuvada iki Süper Lig takımı karşı karşıya geliyor. Konyaspor'un rakibi Eyüpspor.

A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

KONYASPOR - EYÜPSPOR İLK 11'LER

KONYASPOR: Deniz, A. Üresin, Uğurcan, Calusic, Yasir, Oğulcan, Prip, Aleksic, Keyta, Melih Bostan, Umut

EYÜPSPOR: Birkan, Claro, Dorukhan, Umut, Melih, Stepanenko, Cner, Yalçın, Halil, Ampem, Thiam