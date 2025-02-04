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Konyaspor - Eyüpspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Yeni formatıyla oynanmaya başlayan organizasyonun 2. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor Konya'da karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin kozlarını paylaştığı mücadeleden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 17:58 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 17:58
Konyaspor - Eyüpspor | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    UEFA organizasyonlarındaki gibi yeni bir formatla düzenlenen turnuvada iki Süper Lig takımı karşı karşıya geliyor. Konyaspor'un rakibi Eyüpspor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    KONYASPOR - EYÜPSPOR İLK 11'LER

    KONYASPOR: Deniz, A. Üresin, Uğurcan, Calusic, Yasir, Oğulcan, Prip, Aleksic, Keyta, Melih Bostan, Umut

    EYÜPSPOR: Birkan, Claro, Dorukhan, Umut, Melih, Stepanenko, Cner, Yalçın, Halil, Ampem, Thiam

    Konyaspor ile Eyüpspor arasında Süper Lig'de oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı (AA)Konyaspor ile Eyüpspor arasında Süper Lig'de oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı (AA)

    KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI

    Türkiye Kupası'nda program şöyle:

    4 ŞUBAT SALI

    20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor

    5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    13.00 İskenderunspor - Trabzonspor

    15.30 Bodrum FK - Antalyaspor

    18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

    20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

    6 ŞUBAT PERŞEMBE

    13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

    16.00 Boluspor - Galatasaray

    18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

    20.45 Göztepe - Gaziantep FK