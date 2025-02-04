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Galatasaray'da Bijol transferi olmadı!

Galatasaray, Sloven stoper Jaka Bijol için Udinese'den taleplerini sordu. Jaka Bijol için 25 milyon euro bonservis talep edildiği bildirildi. Galatasaray, bu cevap üzerine Jaka Bijol defterini şimdilik kapattı.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 16:19
Galatasaray’da Bijol transferi olmadı!

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    Galatasaray, transferin son günlerinde Jaka Bijol için tekrar masaya oturdu.

    Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Sloven stoper Jaka Bijol için Udinese'den taleplerini sordu. Udinese, yıldız oyuncusunu ara transferde göndermek istemediğini, ancak yazın olabilecek bir transferi şimdi görüşebileceklerini iletti.

    Udinese, Jaka Bijol için 25 milyon euro bonservis talep ettiğini de belirtti.

    Galatasaray, bu cevap üzerine Jaka Bijol defterini şimdilik kapattı.

    EURO 2024'TE YILDIZINI PARLATTI

    Udinese'nin 2022 yazında CSKA Moskova'dan 4 milyon euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Sloven stoper, EURO 2024'te gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

    Bijol, bu sezon Udinese formasıyla 24 resmi maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.

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