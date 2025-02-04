SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Gaziantep FK maçının ardından transferde gaza bastı. Nelsson ve Batshuayi ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, bu isimlerin yerini doldurmak için harekete geçti. İşte transferde sona gelinen o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:21 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:23
Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 22. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

    Sarı kırmızılılar, yeni transfer Ahmed Kutucu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    HATA YAPMADI

    Uzun süre sonra lig maçına Fenerbahçe'den sonra çıkan Galatasaray, rakibinin kazandığı hafta hata yapmadı ve 6 puanlık farkı korudu.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    4 CEZALI VERDİ

    Süper Lig'de gelecek hafta sahasında ligin son sırasındaki Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 4 futbolcusundan cezası nedeniyle yararlanamayacak.

    Gaziantep karşısında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Yine sakatlığı devam eden Yunus Akgün'ün de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    KUTUCU'DAN SİFTAH

    Galatasaray'a transfer olup ayağının tozuyla Konyaspor maçına çıkan Ahmed Kutucu, Gaziantep maçında ise ilk kez 11'de şans buldu.

    Golcü oyuncu, Mertens'in adrese teslim ortasına şık bir vuruş yaparak Galatasaray kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    MORATA FORMAYI GİYDİ

    Galatasaray'a pazar günü imza atan Alvaro Morata da özel uçakla geldiği Gaziantep'te ertesi gün formayı sırtına geçirdi. İspanyol yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken gol şansı yakalayamadı.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    NELSSON KİRALANDI

    Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi ve sonrasında flaş gelişmeler yaşandı. Takımdan ayrılması planlanan Victor Nelsson, transfer görüşmeleri yapması için kafileye dahil edilmemişti.

    Danimarkalı stoper, kiralık olarak Roma ile anlaştı.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    BATSHUAYI BONSERVİSİYLE GİTTİ

    Galatasaray'da bir diğer önemli gelişme de Batshuayi cephesinde yaşandı. Ahmet Kutucu ve Morata transferlerinin ardından 4. tercih konumuna düşen Belçikalı yıldız, takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

    Batshuayi, bonservisiyle beraber Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'un yolunu tuttu.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    TRANSFERDE ÇİFTE HAMLE

    Avrupa'da transfer dönemi sona ererken Galatasaray da fırsat transferleri için kolları sıvadı.

    Sarı kırmızılılar en az iki takviyeyle kadrosunu güçlendirme kararı aldı.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    LEMINA'DA İŞLEM TAMAM

    Forvet mevkisini Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta sahaya da eski oyuncusu Mario Lemina'yı transfer etti. Sarı kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

    Bonservis için 3 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, 31 yaşındaki Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    STOPERDE DE OYNAYABİLİYOR

    İmza atmak için dün akşam İstanbul'a gelen Lemina'nın Galatasaray'ın teklifini kabul etmesinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşme önemli rol oynadı.

    Bu sezon Wolves'ta 19 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Merkez orta saha, ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    VİTİK OPERASYONU

    Nelsson'un Roma'ya kiralanmasının ardından Galatasaray, stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Stoper transferi için önemli bir bütçe ayıran sarı-kırmızılılar, aradığı stoperi Çekya'da buldu.

    Galatasaray, Sparta Prag forması giyen ve Ocak ayında 22 yaşına basan Martin Vitik'i kadrosuna katmak istiyor. Sparta Prag'ın oyuncudan çift haneli bonservis beklentisi bulunurken yönetim pazarlıklarını sürdürüyor.

    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de ‘ön seçim’ tartışması! Kulislerde bomba iddia: Mansur Yavaş Özel’e dosya verdi! İki itirazda bulundu
    İsrail sürgün etti! Ateşkes kapsamında serbest bırakılan 15 Filistinli esir Türkiye’ye gelecek
    EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? MTA diri fay hattını güncelledi! İşte deprem riski en yüksek il ve ilçeler
    Ankara’da YPG’nin başını ezme zirvesi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı kabul edecek | Tarihi görüşmenin perde arkası
    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak
    Atama kararları Resmi Gazete’de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı | AFAD’a yeni isim
    İstanbul’da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!
    Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi!
    Ankara’da diplomasi trafiği! Önce Suriye sonra Almanya! Başkan Erdoğan sırayla görüşecek! Masada hangi konular var?
    Memura-emekliye kazanç rehberi: İkramiye ve promosyonda artış I Maaşlar nasıl değişecek?
    Oğlu Timur Cihantimur’u Murat Aci’ye çarptıktan sonra yurt dışına kaçırmıştı! Bülent Cihantimur’dan estetik faciası!
    78 kişi can vermişti! Tanju Özcan otel faciasında faturayı o isme kesti!
    Başkan Erdoğan’dan Kartalkaya faciası için net mesaj: Hesap sorulacak!
    FETÖ bağlantılı provokatör Cemil Çiçek’e soruşturma
    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!
    Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen’in terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alındı
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar hakkında flaş gelişme!
    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı
    Mansur Yavaş Roma’dan girdi Paris’ten çıktı! Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’dan sıkıştırdı: Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum
    DEM Partili Siirt Belediyesi’nde usulsüz işe alım skandalı: 35 kişinin sözleşmesi feshedildi