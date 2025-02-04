Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 22. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar, yeni transfer Ahmed Kutucu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 22. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar, yeni transfer Ahmed Kutucu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
HATA YAPMADI
Uzun süre sonra lig maçına Fenerbahçe'den sonra çıkan Galatasaray, rakibinin kazandığı hafta hata yapmadı ve 6 puanlık farkı korudu.
4 CEZALI VERDİ
Süper Lig'de gelecek hafta sahasında ligin son sırasındaki Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 4 futbolcusundan cezası nedeniyle yararlanamayacak.
Gaziantep karşısında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Yine sakatlığı devam eden Yunus Akgün'ün de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
KUTUCU'DAN SİFTAH
Galatasaray'a transfer olup ayağının tozuyla Konyaspor maçına çıkan Ahmed Kutucu, Gaziantep maçında ise ilk kez 11'de şans buldu.
Golcü oyuncu, Mertens'in adrese teslim ortasına şık bir vuruş yaparak Galatasaray kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.
MORATA FORMAYI GİYDİ
Galatasaray'a pazar günü imza atan Alvaro Morata da özel uçakla geldiği Gaziantep'te ertesi gün formayı sırtına geçirdi. İspanyol yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken gol şansı yakalayamadı.
NELSSON KİRALANDI
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi ve sonrasında flaş gelişmeler yaşandı. Takımdan ayrılması planlanan Victor Nelsson, transfer görüşmeleri yapması için kafileye dahil edilmemişti.
Danimarkalı stoper, kiralık olarak Roma ile anlaştı.
BATSHUAYI BONSERVİSİYLE GİTTİ
Galatasaray'da bir diğer önemli gelişme de Batshuayi cephesinde yaşandı. Ahmet Kutucu ve Morata transferlerinin ardından 4. tercih konumuna düşen Belçikalı yıldız, takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.
Batshuayi, bonservisiyle beraber Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'un yolunu tuttu.
TRANSFERDE ÇİFTE HAMLE
Avrupa'da transfer dönemi sona ererken Galatasaray da fırsat transferleri için kolları sıvadı.
Sarı kırmızılılar en az iki takviyeyle kadrosunu güçlendirme kararı aldı.
LEMINA'DA İŞLEM TAMAM
Forvet mevkisini Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta sahaya da eski oyuncusu Mario Lemina'yı transfer etti. Sarı kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı.
Bonservis için 3 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, 31 yaşındaki Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
STOPERDE DE OYNAYABİLİYOR
İmza atmak için dün akşam İstanbul'a gelen Lemina'nın Galatasaray'ın teklifini kabul etmesinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşme önemli rol oynadı.
Bu sezon Wolves'ta 19 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Merkez orta saha, ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.
VİTİK OPERASYONU
Nelsson'un Roma'ya kiralanmasının ardından Galatasaray, stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Stoper transferi için önemli bir bütçe ayıran sarı-kırmızılılar, aradığı stoperi Çekya'da buldu.
Galatasaray, Sparta Prag forması giyen ve Ocak ayında 22 yaşına basan Martin Vitik'i kadrosuna katmak istiyor. Sparta Prag'ın oyuncudan çift haneli bonservis beklentisi bulunurken yönetim pazarlıklarını sürdürüyor.