Futbolseverler tarafından ZTK maç fikstürü araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair önemli detaylar.
(Takvim Foto Arşiv)
ZTK Fenerbahçe- Erzurumspor maçı saat kaçta?
Merakla beklenen karşılaşma Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 5 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 20:30'da başlayacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Fenerbahçe- Erzurumspor maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe- Erzurumspor maçı A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.