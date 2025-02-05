Futbolseverler tarafından ZTK maç fikstürü araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair önemli detaylar.