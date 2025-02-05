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ZTK Fenerbahçe- Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair önemli detaylar.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:10
ZTK Fenerbahçe- Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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    Futbolseverler tarafından ZTK maç fikstürü araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair önemli detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ZTK Fenerbahçe- Erzurumspor maçı saat kaçta?

    Merakla beklenen karşılaşma Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 5 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 20:30'da başlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Fenerbahçe- Erzurumspor maçı hangi kanalda?

    Fenerbahçe- Erzurumspor maçı A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.