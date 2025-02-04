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Sörloth adım adım Beşiktaş'a!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan ses getirecek bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekip bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile el sıkıştı.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 14:40 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 14:40
Sörloth adım adım Beşiktaş’a!

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan ses getirecek bir hamle geldi.

    Kadrosunda bulunan Cher Ndour, Al Musrati, Onana gibi isimleri göndererek hem bütçe hem de yabancı kontenjanı açısından eli rahatlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    "BEŞİKTAŞ, SÖRLOTH İLE EL SIKIŞTI"

    Hürriyet gazetesinin haberine göre; Siyah-beyazlı ekip bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile el sıkıştı.

    Yıldız oyuncunun kulübü Atletico Madrid ile kiralık görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferi kısa sürede bitirmek istiyor.


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