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Victor Nelsson Roma'da!

Roma, Galatasaray'dan Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. Nelsson için satın alma opsiyonunun 12 milyon euro olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 11:11 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 11:11
Victor Nelsson Roma’da!

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    Galatasaray'da Victor Nelsson ile ayrılık gerçekleşiyor.

    Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun transferi için İtalya'dan Roma ile anlaşma sağladı.

    Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma'nın transfer için anlaştığını ve Nelsson'un transferinin gün içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

    Öte yandan Relevo'da yer alan habere göre, Roma, Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. TRT Spor, Nelsson için satın alma opsiyonunun 12 milyon euro olduğunu duyurdu.

    Danimarkalı futbolcu, sağlık kontrolleri için İstanbul'dan ayrıldı. Nelsson, sağlık kontrollerinin ardından Roma'ya resmi imzayı atacak.

    Nelsson, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmemişti.

    Galatasaray, 2026 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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